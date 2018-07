Yao Feng esteve no festival “Palavras de Fogo” para ajudar a renascer o Pinhal Interior

Na primeira edição do Festival Internacional do Pinhal Interior “Palavras de Fogo”, Yao Feng, homem da literatura e da cultura, participou em sessões literárias dedicadas ao tema da arte e da cultura enquanto agentes reanimadores de uma região. O festival, que se realizou entre 15 e 19 de Junho, teve por objectivo homenagear as vítimas dos incêndios florestais ocorridos em 2017.

Cláudia Aranda

O escritor e director do Departamento de Português da Universidade de Macau Yao Jingming, que escreve sob o pseudónimo Yao Feng, foi um dos convidados da primeira edição do Festival Internacional do Pinhal Interior “Palavras de Fogo”, que teve lugar entre 15 e 19 de Junho.

“Foi muito interessante porque os convidados ficaram alojados em várias cidades do interior afectadas pelo incêndio do ano passado”, contou Yao Feng ao PONTO FINAL. Para o autor, nascido em Pequim mas estabelecido em Macau há vários anos, esta foi uma oportunidade, também, para “conviver com as pessoas do interior e de conhecer vários escritores e poetas”.

No município de Arganil, Yao Feng participou numa conversa sobre “A arte e a cultura como reanimadores de uma região”, em conjunto com o escritor português José Luís Peixoto, o autor tailandês Prabda Yoon, que marcou presença, este ano, no Festival Literário de Macau – Rota das Letras, assim como de Hélder Beja, um dos fundadores e antigo director de programação do Rota das Letras.

Apesar de curta, “foi uma experiência interessante e positiva”, adicionou o autor, que participou em sessões literárias, na Sertã e em Arganil, dois de um total de 11 concelhos envolvidos na iniciativa promovida pela Arte-Via, Cooperativa, Artística e Editorial, fundada em 1999, na Lousã, que lançou este ano o 1º Festival Literário Internacional do Interior – Palavras de Fogo, com o objectivo de homenagear as vítimas dos incêndios florestais ocorridos em 2017.

No concelho da Sertã, o escritor e poeta de Macau, Yao Feng, apresentou o seu trabalho, onde se incluem várias obras de poesia da sua autoria, assim como traduções para chinês de Fernando Pessoa ou de Miguel Torga. Mais recentemente, Yao Feng traduziu poemas de Nuno Júdice, incluídos numa antologia de poesia publicada pelo “International Poetry Nights in Hong Kong 2017”, um festival de poesia estabelecido pelo poeta chinês Bei Dao, onde participou também Nuno Júdice.

Yao Feng encontra-se agora a terminar a tradução de uma antologia de Fernando Pessoa, onde se incluem os poemas de três dos heterónimos daquele que é descrito como o mais universal dos poetas portugueses, revelou ao PONTO FINAL. O autor acrescentou que obra deverá estar concluída ainda este ano, tratando-se de uma encomenda de uma editora de Xangai. “Já traduzi um terço dos poemas, tenho que entregar no final deste ano, mas não é uma tarefa muito fácil”, adiantou.

Sediado no município da Lousã, no distrito de Coimbra, o festival envolveu cerca de três dezenas de escritores portugueses e estrangeiros que participaram em mais de uma centena de iniciativas distribuídas por Arganil, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela, Sertã, Tábua e Vila Nova de Poiares.

O festival Palavras de Fogo, que pretendeu, ainda, celebrar os 18 anos da cooperativa cultural e os 28 anos da queda do Muro de Berlim, tem no seu grupo coordenador, a escritora e presidente da entidade promotora, Ana Filomena Amaral, a professora Fátima Cabral, os escritores Pedro Mexia e José Luís Peixoto.

O evento Palavras de Fogo incluiu a inauguração de uma residência de escritores no concelho da Castanheira de Pera.

Em Figueiró dos Vinhos, o Festival contou com as intervenções e conversas de Luís Sepúlveda, Mempo Giardinellie, Manuel Pedroso Marques, Pedro Mexia, Sibila Serdarevic, as leituras de poesia de Júlia Wong e Jorge Reis-Sá; as apresentações dos livros “Subsídios para a História do Xadrez em Portugal”, de Daniel Gonçalves Quintã, “Todos os Caminhos” de Clara Pinto Correia e “Só Acontece aos Outros” de Maria Antónia Palla, e, ainda, o ‘Workshop de Escrita Criativa’, de Literatura Infantil, com Rosário Alçada Araújo.