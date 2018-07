Serviços de cuidados paliativos precisam de melhorias através de múltiplas medidas, diz Angela Leong

A deputada Angela Leong instou ontem o Governo a esforçar-se de forma persistente para melhorar os serviços de cuidados paliativos em termos de infra-estruturas ‘hardware’ e ‘software’, para garantir a dignidade e qualidade de vida das pessoas com doença terminal.

Num comunicado, Angela Leong reconheceu o investimento do Governo na reabilitação e nas instalações de enfermagem em Ká Hó, mas considera que deveria também reforçar os esforços para melhorar os serviços de cuidados paliativos, à medida que as necessidades se vão tornando cada vez maiores em Macau. Leong citou números do Relatório Anual do Registo de Cancro de Macau de 2015: 1.654 novos casos, 719 casos de morte e o facto de que uma em cada cinco pessoas entre a população terá a hipótese de desenvolver cancro entre os zero e os 74 anos de idade. Em contraste acentuado, Macau tem actualmente apenas um centro de cuidados paliativos – Centro de Cuidados Paliativos do Hospital Kiang Wu, criado no ano de 2000, com apenas 30 camas.

Os serviços de cuidados paliativos oferecidos em Ká Hó, argumentou Leong, estão longe de ser suficientes para a crescente procura. Para resolver essa insuficiência, “o Governo deveria considerar o desenvolvimento de políticas preferenciais para motivar a participação do sector privado, que poderia melhorar a disponibilidade e qualidade dos serviços de cuidados paliativos”.

Leong também notou quão exigente o trabalho de cuidados paliativos pode ser: os trabalhadores não só precisam de ter conhecimentos de enfermagem e cuidados diários, mas também devem ter alguma experiência em áreas como a sociologia e a psicologia, uma vez que os pacientes com doenças em fase terminal sofrem de dor física e de sofrimento psicológico. O Governo deve disponibilizar formação nestes campos para “manter a dignidade dos pacientes” e “aderir ao princípio orientado para as pessoas”. S.Q.