PJ detém mais de uma centena de pessoas por suspeita de agiotagem

A Polícia Judiciária (PJ) deteve 113 pessoas suspeitas do crime de usura, por estarem alegadamente envolvidas numa operação de agiotagem direccionada a jogadores dos casinos de Macau. De acordo com a Rádio Macau, esta é a maior rede de agiotagem alguma vez desmantelada na cidade desde a transferência de soberania em 1999 – segundo avançaram as autoridades – sendo que, entre os detidos, encontra-se o alegado cabecilha do grupo.

De acordo com a polícia, a alegada rede terá feito empréstimos ilegais no valor de, pelo menos, 70 milhões de dólares de Hong Kong. Já o portal noticioso GGRAsia refere que as detenções aconteceram na passada terça-feira “em torno da área do Cotai” e que os itens apreendidos pelas autoridades incluíram jóias, relógios, livros de contabilidade, guias de empréstimo e jogos de azar no valor de 100.000 dólares de Hong Kong e dois milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro.

A emissão de recibos e a avaliação financeira dos clientes, antes de os empréstimos serem aprovados pelo alegado líder do grupo, são exemplos das operações da rede – organizadas e com um método próprio de actuação. A Rádio Macau refere que a investigação inicial indica ainda que as condições de empréstimo eram estabelecidas de acordo com o perfil de cada cliente, havendo uma equipa responsável por acompanhar cada pedido aprovado e tomar medidas caso houvesse falhas nos pagamentos dos empréstimos.