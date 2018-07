Mostra de joalharia portuguesa em Macau abre portas ao sector no mercado asiático

Uma mostra inédita de ourivesaria e filigrana portuguesas arrancou esta quarta-feira na residência consular, seguindo uma estratégia de entrada no mercado oriental numa altura em que as exportações do sector registam um crescimento sem precedentes. A iniciativa em Macau é “uma combinação de dois mundos, tem obviamente um interesse comercial mas também existe um desafio cultural”, disse à Lusa Fátima Santos, secretária-geral da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP), que promoveu o evento.

O mercado asiático é uma das grandes apostas do projecto de internacionalização da joalharia portuguesa da AORP, que em Março participou na Feira Internacional de Joalharia de Hong Kong, juntando 2.500 expositores e cerca de 25 mil visitantes profissionais, oriundos de mais de 50 países. Depois de Hong Kong, rampa de lançamento para negócios com o interior da China, nomeadamente em Xangai, a intenção agora é “estar em Macau” e apostar na ponte que este território pode erguer com o resto da Ásia, frisou.

Para Fátima Santos, “as exportações de Portugal para Macau ainda são residuais” e o objectivo primordial é “inverter a tendência”, tirando partido desta ponte. A responsável pela AORP ressalvou a rota da filigrana, uma iniciativa em parceria com a Câmara Municipal de Gondomar. Marco Martins, presidente do município, reiterou à Lusa a aposta na internacionalização e a importância de Macau como “entreposto comercial”.

“Não tinha sentido não recorrermos à história do país e não apostar neste entreposto comercial. Queremos que Macau seja uma ponte para toda a Ásia e que com isso consigamos aumentar o lucro das exportações nesta matéria, dado que em 2017 foi o [ano de] maior crescimento de sempre da exportação da filigrana”, declarou.

Promovida pela AORP, com o apoio institucional do Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, a exposição apresenta-se até hoje na residência consular de Portugal, no âmbito das comemorações do “Mês de Junho, Mês de Portugal”.