John Mo, antigo director da Faculdade de Direito da UM, suspeito de violação

O antigo director da Faculdade de Direito da Universidade de Macau (UM) está a ser investigado pelo crime de violação e encontra-se em prisão preventiva. A alegada vítima é uma estudante de uma outra instituição de ensino superior local. Alexis Tam garantiu ontem que os alegados abusos não ocorreram no campus da UM e que já pediu à instituição para conduzir uma investigação. A UM anunciou ontem ter despedido John Mo e avançou já ter entregue um relatório ao secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

Catarina Vila Nova

John Mo, director da Escola de Pós-Graduação da Universidade de Macau (UM), está a ser investigado pelo crime de violação. Ao PONTO FINAL, a Polícia Judiciária (PJ) confirmou que recebeu uma queixa de uma jovem da China continental, estudante em Macau, a 24 de Junho. Dois dias depois, o caso foi encaminhado para o Ministério Público (MP), tendo sido aplicada como medida de coacção a prisão preventiva. Em comunicado, a UM anunciou ter despedido John Mo e disse já ter entregue um relatório ao secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Segundo um e-mail enviado aos alunos da instituição, a que o PONTO FINAL teve acesso, Ge Wei é o novo director interino da Escola de Pós-Graduação da UM. Por sua vez, Alexis Tam afirmou já ter pedido à UM que conduzisse uma investigação dos alegados acontecimentos.

Em comunicado, o MP justificou a medida de coacção aplicada “tendo em consideração a gravidade dos factos participados do arguido e as circunstâncias concretas do respectivo inquérito”. A PJ confirmou a este jornal que recebeu uma única queixa, a 24 de Junho, e que a alegada vítima não é estudante da Universidade de Macau, mas de uma outra instituição de ensino superior de Macau. Segundo o comunicado do MP, John Mo foi detido pela PJ e encaminhado para o MP “por suspeita de ter abusado sexualmente de um indivíduo de sexo feminino”. As autoridades confirmaram também que John Mo é suspeito do crime de violação que, de acordo com o Código Penal, é punível com pena de prisão de três a 12 anos.

Em declarações aos jornalistas, Alexis Tam revelou ontem que já pediu ao reitor da UM para apresentar um relatório de investigação sobre este caso, que a instituição declarou já ter entregue, e que será instaurado um processo disciplinar contra John Mo. “Estou muito preocupado porque nós, Governo de Macau, investimos muito na área de ensino superior”, declarou o governante, à margem da cerimónia de graduação do Instituto Politécnico de Macau (IPM). Apesar de ter afirmado não estar a par dos pormenores do caso, Alexis Tam disse que o suspeito estava alcoolizado na altura em que terá ocorrido a alegada violação. “Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que o senhor estava bêbado e ficou assim. Eu ouvi dizer que não aconteceu dentro da UM, mas ainda não sei os pormenores, por isso, exigi um relatório sobre isso”, declarou o secretário.

Num comunicado enviado ontem à noite, a UM declarou ter terminado o contrato com John Mo, assim como as suas funções como director da Escola de Pós-Graduação, e assegurou ter apresentado um relatório a Alexis Tam. Num outro comunicado, a UM confirmou que a alegada violação não ocorreu dentro do campus da instituição e garante estar a prestar “grande atenção ao assunto”. “Como o caso não aconteceu no campus da UM, a UM só tomou conhecimento depois de ser informada. A UM tem vindo a implementar uma política de ‘tolerância zero’ em relação a quaisquer infracções”, escreve a instituição. Também o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) garantiu, em comunicado, prestar a “maior atenção ao caso” e exige que haja “uma maior exigência para com os docentes e investigadores, tanto ao nível académico, como na conduta profissional deontológica e na qualidade moral”.

COMITÉ PARA IGUALDADE DE GÉNERO NÃO RECEBEU QUEIXAS NESTE ANO LECTIVO

Contactado pelo PONTO FINAL, Paul Pang, director do Comité para a Igualdade de Género da UM, confirmou que o organismo não recebeu nenhuma queixa durante o corrente ano lectivo. “Nós não recebemos nenhuma queixa durante todo o ano, mas em relação a anos anteriores ou informações pessoais nós não estamos autorizados a divulgar”, declarou Paul Pang.

O PONTO FINAL contactou também Gabriel Tong, antigo director da Faculdade de Direito da UM, que preferiu não tecer comentários sobre John Mo. “Eu acho que este não é o momento próprio porque [pode] interferir na investigação. Não é tempo próprio para mim para fornecer os meus sentimentos ou alguns outros comentários sobre ele”, disse o antigo deputado, quando questionado por este jornal se teve conhecimento de comportamentos suspeitos por parte do professor. John Mo foi director da Faculdade de Direito da UM entre 2012 e 2016, sendo Gabriel Tong o vice-director.

Durante o dia de ontem, as páginas electrónicas da Faculdade de Direito e da Escola de Pós-Graduação da UM estiveram inacessíveis. “O website a que quer aceder não está disponível. O website pode apenas ser acessível a utilizadores da rede do campus”, podia ler-se no site. No entanto, ambas as páginas não podiam ser igualmente acedidas por alunos da universidade.