Han Lili é a nova directora da Escola de Línguas e Tradução do IPM

Han Lili será a nova directora da Escola Superior de Línguas e Tradução do Instituto Politécnico de Macau (IPM). O nome foi ontem avançado por Lei Heong Iok, presidente do IPM, à margem da cerimónia de graduação de 660 alunos. Han Lili, actual vice-directora da Escola Superior de Línguas e Tradução, irá substituir Luciano de Almeida. Lei Heong Iok revelou também a sua escolha pessoal para o sucessor de Carlos André como coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa. É Gaspar Zhang, actual coordenador do curso de Português da Escola Superior de Línguas e Tradução. “Falta a última deliberação do Conselho de Gestão mas, da minha parte, eu prefiro o Dr. Gaspar”, assumiu o presidente do IPM.

Lei Heong Iok presidiu ontem à sua última cerimónia de graduação do IPM. “Para mim, esta última cerimónia a que presidi tem grande significado. Já faz 20 vezes, um processo um pouco longo, já é altura de deixar isso às jovens gerações”, disse o professor, em declarações aos jornalistas, em jeito de despedida. Lei irá cessar funções a 31 de Agosto, por motivos de reforma, após cerca de duas décadas à frente da instituição. Mas assegura que o IPM está preparado para enfrentar os desafios do futuro. “O IPM está preparado para o futuro depois da minha aposentação. Já fiz esforços para preparar uma jovem geração para continuar porque esta singularidade, não só do instituto, até deste território, tem de desenvolver-se mais”, declarou.

Por confirmar está ainda o sucessor de Lei Heong Iok na presidência do IPM. O nome de Marcus Im, vice-presidente do IPM, foi avançado pela Rádio Macau mas carece ainda de confirmação por parte do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. C.V.N.