Fong Soi Kun continua a receber pensão até decisão final do tribunal

O antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) vai continuar a receber a pensão até que a justiça apresente uma decisão final sobre o caso que opõe Fong Soi Kun ao Governo, avança a Rádio Macau. De acordo com a emissora, o Tribunal de Segunda Instância aceitou ontem o pedido de suspensão de eficácia do acto administrativo que determinou a suspensão da sua reforma durante quatro anos, depois de lhe ser aplicada a demissão – o castigo máximo – pelo Chefe do Executivo. Assim, o antigo director dos SMG vai poder continuar a receber a pensão de quase 80.000 patacas até que fique resolvido o processo contencioso em que o antigo director contesta a pena de que foi alvo no processo disciplinar aberto na sequência do tufão Hato. O Chefe do Executivo pode recorrer da decisão do Tribunal de Segunda Instância. O inquérito à actuação do antigo dirigente recomendou uma pena de 240 dias de suspensão, mas Chui Sai On optou pela demissão de Fong Soi Kun.

