Défice da balança comercial ascende a 31,18 mil milhões de patacas

As exportações subiram 9,8% nos primeiros cinco meses no ano, em relação ao período homólogo de 2017, mas o défice da balança comercial continua a aumentar devido ao crescimento das importações em 26,3%. Segundo dados ontem divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o défice da balança comercial subiu para 31,18 mil milhões de patacas.

Macau exportou bens, entre Janeiro e Maio, avaliados em 5,14 mil milhões de patacas, mais 9,8% do que em Janeiro e Maio de 2017. Apesar do crescimento das exportações globais de Macau, o défice da balança comercial local ampliou-se, fruto do forte aumento das importações em 26,3% para 36,32 mil milhões de patacas. No mesmo período do ano passado, o défice da balança comercial era de 24,46 mil milhões de patacas, menos 11,86 mil milhões de patacas do que neste ano.

O valor total do comércio externo de mercadorias até Maio deste ano atingiu 41,46 mil milhões de patacas, mais 24%, em relação ao período homólogo anterior, de acordo com os dados divulgados pelo DSEC. As exportações para a China continental atingiram, no período em análise, 824 milhões de patacas, mais 15,7% face a idêntico período do ano passado.

O valor das exportações para as nove províncias do Delta do Rio das Pérolas representou 97,2% da totalidade das exportações para a China continental. Já as vendas para os Estados Unidos e a UE caíram 28,3% e 16,3%, respectivamente, em termos anuais. As exportações para Hong Kong registaram uma subida de 9,8%.