Defesa de Sulu Sou e Scott Chiang alega interesse público para separação de processos

Jorge Menezes e Pedro Leal justificaram o pedido de separação de processos de Sulu Sou e Scott Chiang, que ontem deu entrada no Tribunal Judicial de Base, com o interesse público do deputado regressar à Assembleia Legislativa. Se o TJB decidir não aceitar o pedido, Scott Chiang terá que desistir do recurso interposto esta segunda-feira, para que o caso transite em julgado para ambos.

Catarina Vila Nova

A defesa de Sulu Sou e Scott Chiang apresentou ontem, junto do Tribunal Judicial de Base (TJB), um pedido de separação de processos, de modo a que o deputado possa retomar o seu lugar na Assembleia Legislativa (AL). No documento, a que o PONTO FINAL teve acesso, Jorge Menezes e Pedro Leal alegam que, “contrariamente ao que sucede nas fases de inquérito, instrução e julgamento, na fase de recurso, em particular com a desistência de um arguido, não existe qualquer desvantagem na separação de processos”. Assim, pedem que a sentença relativa a Sulu Sou transite em julgado, para que o deputado possa pagar a multa, no valor de 40.800 patacas. Quanto a Scott Chiang, os advogados justificam que “obrigar” o activista a desistir do recurso “seria contrário aos fins prosseguidos pelo processo penal e aos superiores interesses da justiça”. Isto porque, caso o TJB não autorize a separação de processos, Scott Chiang terá que desistir do recurso para que o caso transite em julgado.

Explicam Menezes e Leal que Sulu Sou prescindiu do direito de recurso “por tal ir contra o seu interesse e contra o interesse público de retomar o seu lugar como deputado”. “O interesse público associado ao seu regresso à AL revela-se de múltiplas formas, incluindo o facto de milhares de pessoas que nele votaram estarem sem representação”, pode ler-se no documento. Por isso, continuam os advogados, “uma norma destinada a proteger os seus interesses, teria o efeito perverso de prejudicar os seus interesses e o interesse público”. Assim, pedem que o caso transite em julgado para Sulu Sou, mas não para Scott Chiang, cujo recurso “deverá ser processado nos termos legais e expedido ao Tribunal de Segunda Instância para apreciação”.

Os causídicos justificam o pedido com o artigo 19º do Código de Processo Penal, que permite a separação de processos quando “houver na separação um interesse ponderoso e atendível de qualquer arguido”. No que respeita a Sulu Sou, o interesse prende-se com o seu regresso à AL, “o que constitui um interesse pessoal e público inerente a essas altas funções constitucionais”. “‘Obrigar’ o arguido a aguardar durante meses ou anos pelos efeitos de um recurso que não pretende seria contrário aos fins prosseguidos pelo processo penal”, rematam. Quanto a Scott Chiang, “obrigar” a que desista do recurso para não privar Sulu Sou “da prossecução do interesse público da RAEM”, “seria contrário aos fins prosseguidos pelo processo penal”, afirmam Menezes e Leal.

Se o TJB autorizar o pedido de separação de processos, o caso transitará em julgado para Sulu Sou, a quem bastará pagar a multa para poder retomar o seu assento na AL. Uma vez que as férias dos deputados têm apenas início a 15 de Agosto, o activista poderá regressar ao hemiciclo durante a actual sessão legislativa. Neste cenário, Scott Chiang prosseguiria com o recurso para o Tribunal de Segunda Instância. Caso o TJB não autorize o pedido agora apresentado, Scott Chiang teria que desistir do recurso para que o processo transitasse em julgado para ambos, ou Sulu Sou seria “obrigado” a prosseguir com o recurso.