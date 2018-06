Zonas florestais vão contar com mais de 35 mil árvores

Mais de 35 mil árvores, em 30 hectares, vão ser plantadas nas zonas de floresta em Macau para substituir as danificadas após a passagem do tufão Hato, afirmaram ontem as autoridades.

As árvores escolhidas para serem replantadas, no segundo semestre deste ano, na zona da Taipa e Coloane, vão ser espécies com mais resistência ao vento e às condições atmosféricas, indicou à Lusa uma fonte oficial do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais de Macau (IACM).

De acordo com o IACM, antes do lançamento deste projecto, uma equipa da China, da universidade Sun Yat-sen, esteve no território para fazer um estudo sobre os estragos do tufão Hato e concluiu que as árvores mais danificadas foram duas espécies introduzidas na década de 80, que tinham uma esperança de média de vida de 20 a 30 anos. Depois das acções de limpeza, o IACM plantou, de 17 a 25 de Março, mil árvores nestas zonas florestais, dando prioridade à recuperação dos trilhos florestais e das áreas circundantes, num raio de dez metros.

Agora, as autoridades de Macau pretendem não só recuperar as árvores que foram destruídas, mas também melhorar o ecossistema e os recursos paisagísticos, introduzindo árvores com diferentes tipos de cores, de flor e também com frutos, acrescentou o IACM.