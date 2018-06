TSI mantém decisão do Chefe do Executivo de reverter três terrenos

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) negou provimento a três recursos interpostos contra decisões do Chefe do Executivo que declaravam a caducidade de três terrenos localizados na Taipa e em Coloane. Em dois dos casos, o colectivo de juízes decidiu que, por o terreno não ter sido aproveitado dentro do prazo contratualmente estipulado por culpa das concessionárias, o Chefe do Executivo estava obrigado a declarar a sua caducidade. No outro processo, a declaração de caducidade deveu-se ao termo do prazo de concessão de 25 anos e à inexistência de qualquer prorrogação autorizada, pelo que a declaração de caducidade é um acto administrativo vinculado, deliberou o TSI.

O primeiro processo diz respeito a um terreno localizado na zona dos aterros do Pac On, na Taipa, cuja concessionária era a Polymar Internacional – Fibras Ópticas. O terreno foi concedido a 3 de Agosto de 1994 com um prazo de aproveitamento de 24 meses e prazo de concessão de 25 anos. A caducidade da concessão por falta de aproveitamento dentro do prazo foi declarada a 26 de Abril de 2016, por despacho do Chefe do Executivo.

A Empresa Fountain Limitada-Bebidas é a concessionária envolvida no segundo processo. Neste caso, o lote, localizado na Taipa, havia sido concedido a 12 de Dezembro de 1988, com um prazo de aproveitamento de 24 meses e um prazo de concessão de 25 anos. A 23 de Março de 2015, o Chefe do Executivo proferiu o despacho que declarou a caducidade da concessão por falta de aproveitamento dentro do prazo e por termo do prazo da concessão, ainda provisória, de 25 anos.

O último caso remonta a um terreno, localizado junto à Povoação de Hac Sa, em Coloane, concessionado a 30 de Outubro de 1959 a Alfredo Augusto Galdino Dias. O prazo de concessão era de 25 anos, com a condição de que o aproveitamento devia ser concluído antes de 30 de Outubro de 1962. A caducidade da concessão por termo do prazo foi decretada a 8 de Novembro de 2016, por despacho do Chefe do Executivo.