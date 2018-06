Sulu Sou retira recurso para retomar assento na Assembleia Legislativa

Sulu Sou decidiu retirar o recurso interposto junto do Tribunal Judicial de Base (TJB) na segunda-feira, contra a decisão que o condenou e a Scott Chiang a uma pena de 120 dias de multa pelo crime de reunião e manifestação ilegal. Num comunicado ontem enviado aos jornalistas, o deputado justifica a decisão com o facto do Ministério Público (MP) não ter interposto recurso. Assim, bastará a Sulu Sou pagar a multa, no valor de 40.800 patacas, para poder regressar à Assembleia Legislativa, o que deverá acontecer ainda durante a actual sessão legislativa, que terminará a 15 de Agosto. No mesmo comunicado, Sulu Sou explica que Scott Chiang pediu para separar as duas partes do processo, para prosseguir com o recurso.

“Uma vez que não houve nenhum recurso por parte do MP, após uma discussão com os meus advogados, eu vou retirar o meu recurso como planeado, e pagar a multa. É um esforço para terminar com a minha suspensão, para que eu possa desempenhar as minhas funções e lutar por justiça e interesse público numa plataforma muito mais vasta”, escreveu Sulu Sou. O também vice-presidente da Associação Novo Macau (ANM) explica que o propósito do recurso era “meramente de defesa”, ou seja, para evitar uma pena mais pesada que poderia resultar de um eventual recurso do MP.

Sobre a decisão de Scott Chiang levar o recurso avante, Sulu Sou afirma que estão em jogo “questões fundamentais sobre o exercício dos direitos fundamentais de manifestação e reunião pacífica”. Apesar de manter a sua declaração de inocência, e declarar que “recorrer de uma condenação é um direito fundamental”, o activista afirma que teve que fazer uma escolha. “Justiça e servir o interesse público como deputado são ambos objectivos importantes. Neste caso, simplesmente não posso ter ambos”. C.V.N.