Selecção de primeiras obras de cinema europeu para ver hoje na Fundação Rui Cunha

O Festival Premiers Plan d’Angers mostra anualmente uma escolha de primeiros trabalhos cinematográficos de realizadores europeus. Hoje, uma selecção de quatro curtas-metragens apresentada naquele festival em anos recentes vai ser exibida, entre as 19 e as 21 horas, na Fundação Rui Cunha, numa iniciativa promovida pela Alliance Française de Macau.

Cláudia Aranda

A instituição de língua e cultura francesas Alliance Française “é um parceiro de longa data do Premiers Plans d’Angers”, um festival fundado em 1989, e que revela anualmente novos talentos franceses e europeus, adiantou Sa Ng, gestor das actividades culturais da Alliance Française em Macau. “Este ano de 2017/2018 conjuga o 30º aniversário do festival com os 30 anos da presença da Alliance Française em Macau, por isso é um ano muito especial para nós”, prosseguiu Sa Ng. “Estas quatro curtas foram seleccionadas porque foram premiadas neste festival, na categoria de curta-metragens, em anos recentes”, adicionou.

A selecção de curtas a serem exibidas em Macau este ano inclui “Chasse royale”, um filme com 29 minutos, co-realizado por Romane Gueret e Lise Akoka, de 2016, e que recebeu o Grande Prémio do Júri de Curtas-Metragens Francesas 2017, do festival de Premiers Plans d’Angers. Também em 2017, “L’Âge des sirènes”, de Héloïse Pelloquet, um filme de 2016, com 27 minutos, foi distinguido com o Prémio do Público. Na mesma sessão, vai ser exibido “Monsters Turn Into Lovers”, de Yann Delattre, de 2015, e “K-Nada”, a primeira curta de Hubert Charuel, filmado em 2014, com 22 minutos, e distinguido na edição de 2015 do festival com o Prémio CCAS.

A interpretação de Eddhy Dupont em “Chasse royale”, de Romane Gueret e Lise Akoka, valeu-lhe o Prémio de Melhor Actor. O filme conta a história de Angélique, de treze anos, que vive com os seus muitos irmãos e irmãs nos subúrbios de Valenciennes até que, um dia, é convidada a participar no “casting” para um filme.

“L’Âge des sirènes”, por Héloïse Pelloquet, que valeu uma Menção Honrosa ao actor Mattis Durand, conta a história de Mattis, quase com 15 anos, que trabalha num barco de pesca durante o verão, que o leva a descobrir um mundo novo. “K-Nada”, de Hubert Charuel, aborda a relação entre dois irmãos, que viajam até Amesterdão, na Holanda, Greg para uma competição de Djs e Valentin para uma transação que marijuana. A curta “Monsters Turn Into Lovers”, de Yann Delattre, conta a história de Julie, o seu relacionamento com o namorado e o dia-a-dia com a companheira de apartamento japonesa.

Este evento é co-organizado pela Alliance Française Macau e pela Fundação Rui Cunha, com apoio do Consulado-Geral de França em Hong Kong e Macau e o Instituto Francês, em parceria com a Academia de Artes Cinematográficas de Macau (MACA) da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST). Em Março, a MUST acolheu uma versão do Premiers Plans d’Angers, denominado de Festival Europeu de Primeiros Filmes, presidido por Xavier Massé, administrador do Festival Premiers Plans d’Angers. Na altura, Xavier Massé e a realizadora de “Paris la Blanche”, Lidia Terki, distinguida na edição de 2017 do festival francês, dirigiram um workshop de cinema na MUST. Segundo Sa Ng, os filmes resultantes do ‘workshop’, realizados em parceria com os estudantes, vão ser exibidos no próximo ano no Premiers Plan d’Angers e, provavelmente, em Macau.

O Premiers Plan d’Angers mostra anualmente uma selecção de cem primeiros trabalhos cinematográficos de realizadores europeus, apresentados em seis secções competitivas.

Jantar ‘gourmet’ e antiguidades para celebrar o Dia Nacional de França no Parisian

A Alliance Française de Macau celebra este ano o 14 de Julho, Dia Nacional de França, no hotel-casino Parisian Macau, com um cocktail, um jantar com assinatura do chef Emmanuel Soulière e uma exposição de antiguidades dedicada ao tema “A vida parisiense durante o século XVIII”. A apresentação de uma instalação de videoarte, pela artista baseada em Toronto, Krista Kim, que usa iluminação LED para construir diálogos, e uma actuação musical ao vivo acompanham o jantar. Os bilhetes custam 600 patacas, para não-membros.

A exposição “A vida parisiense durante o século XVIII” vai mostrar antiguidades francesas e peças de arte do século XVIII, da colecção das Galerias Kraemer. Uma das peças mais invulgares que integram a exposição é um exemplar da primeira gramática comparativa sino-latina, de 1742, publicada em Paris com caracteres chineses, adiantou ao PONTO FINAL Sa Ng, gestor das actividades culturais da Alliance Française em Macau.

Na origem desta obra estará um encontro entre o rei de França, Louis XIV, e o homem de letras chinês Arcadio Huang, em 1704, convidado para ser intérprete do rei, que o colocou ao serviço da Biblioteca Real. Arcadio Huang terá sido um chinês cristão, levado para Paris por missionários e que assumiu um papel pioneiro no ensino da língua chinesa em França. Entre as suas principais obras, contam-se o primeiro léxico chinês-francês e a primeira gramática em chinês e latim. A sua morte prematura, em 1716, impediu que terminasse o seu trabalho. Étienne Fourmont, que recebeu a tarefa de classificar os seus documentos, assumiria o crédito das publicações. A França comemora a sua festa nacional a 14 de Julho, dia da queda da prisão da Bastilha, que marcou o início da Revolução Francesa, em 1789. C.A.