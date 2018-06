Residentes avançam com manifestação contra crematório

Apesar da decisão do Governo de suspender a construção do crematório e de assumir que o retomar do projecto pode levar anos, os cidadãos decidiram avançar com uma manifestação, este domingo. O objectivo, explicou o deputado e um dos organizadores do protesto, José Pereira Coutinho, é passar a mensagem de que a população não quer que seja construído um crematório em zonas altamente povoadas de Macau.

Catarina Vila Nova

Os residentes da Taipa decidiram avançar com uma manifestação, marcada para este domingo, contra a construção de um crematório em Macau. A decisão surgiu no mesmo dia em que o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) anunciou a suspensão do projecto do crematório no Cemitério Sa Kong, com o seu presidente, José Tavares, a assumir que o retomar da empreitada “vai levar anos”. O protesto, agora alargado aos cidadãos de Macau, visa passar a mensagem de que a população não quer um crematório em zonas altamente povoadas do território, por acreditar que tal traz “maus augúrios”, segundo explicou o deputado e um dos dinamizadores da iniciativa, José Pereira Coutinho.

“O propósito é passar a mensagem que não queremos crematórios em zonas altamente populacionais de Macau”, explicou o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), em declarações ao PONTO FINAL. Confrontado com as garantias deixadas por José Tavares, em conferência de imprensa na terça-feira, de que o crematório projectado não iria emitir poeiras para o exterior, Coutinho declarou não acreditar “nestas cantilenas”. Também os sete quilómetros que separariam o crematório de uma zona habitada, apontados pelo IACM, não são suficientes para o deputado. “Eles só sabem que não querem o crematório à porta das casas deles”. Porquê? “Porque traz maus augúrios”, justificou, apenas assim, Coutinho.

José Pereira Coutinho afirma que os cidadãos que residem na área onde estava projectado o crematório “estão muito revoltados pelo facto de nunca terem sido tidos nem achados sobre a construção do crematório num local tão altamente e densamente povoado”. E acrescenta: “A construção do crematório é, por si só, muito controversa, porque [um crematório] perto das casas das pessoas é muito negativo”. Recorde-se que a localização foi conhecida a 8 de Junho, quando a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) lançou uma recolha de opiniões sobre um conjunto de Plantas de Condições Urbanísticas. No entanto, só no dia em que terminou a consulta é que vários deputados começaram a receber queixas de moradores daquela zona, após o IACM ter confirmado a escolha do local.

A concentração do protesto, liderado pelos deputados José Pereira Coutinho e Sulu Sou, contra a construção de um crematório está marcada para as 15 horas deste domingo, na Praça do Tap Seac. Os manifestantes deverão partir em direcção à Sede do Governo pelas 16 horas, onde contam entregar uma carta ao Executivo.