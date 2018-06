Recolha de propostas para o Festival Fringe 2019 até 23 de Julho

Encontra-se aberta a recolha de propostas de programas e locais de espectáculo para a 18ª edição do Festival Fringe da Cidade de Macau, organizado pelo Instituto Cultural (IC), que vai realizar-se em Janeiro de 2019. O IC convida as associações culturais e criativas, artistas e produtores a entregarem as suas propostas até às 17 horas do dia 23 de Julho. Os programas podem ser projectos de arte locais, ‘site-specific’, obras estrangeiras ou colaborações inter-regionais, produzidos em qualquer formato artístico.

O Fringe não só incentiva a participação de artistas, produtores e profissionais, como também convida o público a participar, sugerindo diferentes locais e quebrando as barreiras das tradicionais salas de espectáculos. A fim de proporcionar uma plataforma de intercâmbio entre artistas locais e estrangeiros, o Fringe irá convidar individualidades da indústria, organizadores de eventos e produtores de outras regiões para apreciarem os programas do festival, em particular as produções locais. Programas locais ou inter-regionais que participem no 18º Festival Fringe da Cidade de Macau, que demonstrem maior potencial, poderão ser incluídos na 31ª edição do Festival de Artes de Macau.