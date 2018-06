Albano Martins não acreditava que alguém do Canídromo viesse ao seu encontro para receber os 650 formulários de adopção de galgos que esta semana lhe foram devolvidos pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais. O inesperado aconteceu ontem, com o presidente da Anima a entregar em mãos a imensa pilha de documentos a uma representante da Yat Yuen. Um encontro breve que, para o activista, significa que algo está a mudar na posição da empresa.

Sílvia Gonçalves

“Eles estão a chegar. Espero que os lobos não nos comam”, graceja Albano Martins, a disfarçar a tensão, antes da entrega, em mãos, dos 650 formulários de adopção – esta semana recambiados pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) – a uma das representantes da Companhia Yat Yuen, que ontem transpôs as grades do Canídromo para um breve contacto com o presidente da Anima. Junto com os formulários, seguiu uma carta endereçada a Stanley Lei, director executivo da Yat Yuen, onde o activista finaliza a mensagem com um grito no escuro: “Estamos ansiosos por cooperar com a sua empresa, apesar de tudo”.

“Aqui tem uma carta, uma lista de 650 adoptantes, de candidatos a adopção. Se quiser contactá-los, tem aqui todos os contactos. Por favor ajude-nos a salvá-los. Nós queremos a ajuda do Canídromo para os salvar, não os queremos vender”, atira Albano Martins, em súplica, enquanto estende os braços com a pilha de papéis e encara de frente a representante da empresa – por ele identificada como Connie Kwong -, que agradece e a ele se dirige quase em silêncio. Um silêncio poucas vezes quebrado desde o primeiro contacto entre a Anima e a empresa, em Dezembro de 2011. Encostada a um canto, Zoe Tang, membro da direcção da Anima, não contém as lágrimas. Em escassos minutos, e algumas fotografias depois, esgota-se o contacto entre as partes, e os três representantes da empresa regressam ao interior das instalações.

Esperava o presidente da Anima que elementos da empresa viessem ao seu encontro para receber os formulários? “Eles receberam, já estão lá dentro. Agora a questão é, o que vão fazer? Nós temos uma cópia de todos estes formulários. Eu sei que não é uma tarefa fácil fazer programas de adopção, especialmente para pessoas que não estão habituadas a fazê-lo. E o Canídromo raramente o faz, portanto nós podemos ajudá-lo, mas precisamos de tempo”, assinala Albano Martins.

Questionado sobre se acredita na cooperação da empresa e na atribuição à Anima de alguns dos cerca de 600 galgos que ainda ali permanecem, o activista aponta ao entendimento. “Eu espero que sim, nós não queremos brigas. E eles não vão perder a face, internacionalmente todos vão aceitar e esquecer o que aconteceu no passado. Este negócio existe em todo o mundo, a questão é que deste negócio aqui em Macau nenhum cão saiu vivo durante tantos anos. Até 2014, nenhum cão saiu vivo. Se não conseguirmos salvar estes animais, pelo menos fizemos uma coisa muito importante, que foi parar as mortes. Talvez estes sejam os mártires dos galgos de Macau. Mas ainda esperamos salvar os últimos. Espero salvar todos”.

Sobre as adopções já efectuadas nas acções levadas a cabo pelo Canídromo, Albano Martins dá conta do que diz ser um regresso à casa de partida: “Alguns vão regressar. Pelo que soube, ontem um deles foi devolvido e está novamente no Canídromo. O adoptante disse que o animal estava a destruir a mobília. Isto é normal quando um animal é novo, eles desconhecem isso. O que eu digo é que temos pessoas experientes para ajudar estes animais a serem adoptados por famílias apropriadas”.

O presidente da Anima mostrou-se ainda surpreendido com a devolução dos 650 formulários, inicialmente remetidos ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, mas acredita que tal possa ter potenciado o diálogo com a Yat Yuen. “Não, não esperava, porque o IACM tem sido sempre um intermediário neste processo. Talvez eles soubessem que eles aceitariam os formulários entregues por nós, talvez os tenham pressionado. E a verdade é que eu não esperava que eles viessem cá fora aceitar os formulários. Portanto, algo está a mudar na cultura deles, estou contente com isso”, assumiu o activista.