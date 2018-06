Obras na Almeida Ribeiro condicionam 15 carreiras de autocarros

As obras de melhoria do sistema de drenagem e de repavimentação da Avenida de Almeida Ribeiro vão afectar 15 carreiras de autocarro, informou ontem a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), em comunicado. Os trabalhos vão desenrolar-se em duas fases, entre 30 de Junho e 13 de Julho e 14 de Julho e 31 de Agosto. Durante estes dois períodos, serão desactivadas as paragens da Almeida Ribeiro/Tai Fung, Almeida Ribeiro/Rua Camilo Pessanha, Rua dos Mercadores, Rua das Estalagens e Rua Cinco de Outubro. Serão criadas duas novas rotas, 26AT e 88T, sendo que esta última será gratuita.

Durante a primeira fase das obras, o sentido de trânsito do troço da Avenida de Almeida Ribeiro entre a Avenida da Praia Grande e a Rua dos Mercadores será alterado para sentido único, pelo que o trânsito seguirá apenas pelo Banco Nacional Ultramarino (BNU) até ao Banco Tai Fung. Durante a segunda fase, a Avenida de Almeida Ribeiro passará a ser uma via de sentido único, com o trânsito a seguir apenas pelo BNU em direcção à Ponte 16. O Governo apela aos cidadãos para prepararem as suas deslocações com antecedência e recorrerem aos transportes públicos ou às deslocações a pé, sempre que o destino for a Avenida de Almeida Ribeiro. Os detalhes das alterações podem ser consultados nos site da DSAT.