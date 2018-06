Mi Jian nomeado coordenador do Gabinete de Estudo das Políticas

Mi Jian será o novo coordenador do Gabinete de Estudo das Políticas do Governo a partir da próxima sexta-feira, substituindo Lau Pun Lap que se aposenta por ter atingido o limite de idade legal para o exercício de um cargo público. Mi Jian foi nomeado pelo Chefe do Executivo e abandona as funções de assessor principal do mesmo organismo.

Um comunicado do Gabinete do Porta-voz do Governo indica ainda, sobre Lau Pun Lap, que “possui larga experiência no campo da investigação” e que será nomeado assessor do Gabinete de Estudo das Políticas, “cabendo-lhe funções de natureza consultiva sobre as políticas governativas”. Mi Jian será responsável pela coordenação do Gabinete de Estudo das Políticas pelo período de um ano. O especialista em Direito – segundo um despacho publicado ontem em Boletim Oficial é doutorado por uma universidade alemã – desempenhou as funções de consultor principal do gabinete desde Janeiro de 2011.

Até hoje, o académico “esteve sempre directamente envolvido em investigações ou em trabalhos de coordenação de projectos, possuindo rica experiência na área de políticas governativas e grande capacidade de liderança”, aponta a mesma nota de imprensa. O também antigo director da Faculdade de Direito da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (2007-2010) e ex-director fundador do Centro de Estudos em Direito Comparado da Universidade de Ciência Política e Direito da China, “conhece bem a gestão de departamentos públicos, bem como o seu funcionamento”, acrescenta o Gabinete do Porta-voz do Governo. Desde 2017 é membro da Comissão Coordenadora da Gestão e do Desenvolvimento das Áreas de Jurisdição Marítima da RAEM.

De acordo com o Portal do Governo, o Gabinete de Estudo das Políticas tem o objectivo de “realizar pesquisas, trabalhos e estudos nas áreas da política, do Direito, da economia, da sociedade e da cultura”, bem como “dar apoio técnico e institucional ao Chefe do Executivo na avaliação, formulação e acompanhamento de políticas públicas, planos e programas de desenvolvimento, que habilitem a tomada de decisão de forma democrática, científica e eficiente”.