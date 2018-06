Mais de sete mil desempregados entre Março e Maio

Entre Março e Maio deste ano, a taxa de desemprego (1,8%) e a taxa de desemprego dos residentes (2,5%) registaram decréscimos de 0,1 pontos percentuais, face às do período entre Fevereiro e Abril. A população desempregada era composta por 7.200 indivíduos, menos 200, face ao período transacto, de acordo com os últimos dados avançados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

O número de desempregados à procura do primeiro emprego representou 5,6% do total da população desempregada, tendo aumentado 0,5 pontos percentuais. No período em análise a população activa totalizou 390.300 indivíduos e a taxa de actividade foi de 70,8%, indica um comunicado do organismo. A população empregada fixou-se em 383.100 pessoas e o número de residentes empregados atingiu 282.500 pessoas, ou seja, mais 1.600 e 1.700 pessoas, respectivamente, em comparação com o período precedente.

Em termos de ramos de actividade económica, verificou-se que o número de empregados tanto do comércio a retalho como das lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos aumentou, mas o número de empregados dos transportes, armazenagem e comunicações decresceu.