Mais de 53 mil milhões arrecadados pela Administração nos primeiros cinco meses do ano

Nos primeiros cinco meses deste ano, as receitas da Administração chegaram aos 53.78 mil milhões de patacas, montante que representa um crescimento de 19,5% face ao mesmo período do ano passado. De acordo com os dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), entre Janeiro e Maio destacam-se, entre as receitas correntes, os impostos directos sobre o jogo, que totalizaram 44.70 mil milhões de patacas – um aumento de mais de 20%. Em termos de execução orçamental, este valor representa uma percentagem de 54.3. As despesas correntes atingiram os 25.55 mil milhões de patacas, o que significa um aumento de 21.8%. No caso do PIDDA – Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração, foram gastos 6,67 mil milhões de patacas nos primeiros cinco meses do ano, que, comparando com o mesmo período de 2017, indicam uma subida de 245% e uma taxa de execução de 31.6%. Ainda entre Janeiro e Maio, a conta central da Administração apresenta um saldo positivo de 28.22 mil milhões de patacas e uma taxa de execução de 407,7%.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...