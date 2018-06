Macau incluída em candidatura conjunta ao Património Cultural Mundial

Macau vai integrar uma candidatura conjunta ao Património Cultural Mundial relacionada com a Rota Marítima. De acordo com um despacho publicado em Boletim Oficial, foram delegados a Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), “todos os poderes necessários” para assinar o Regulamento da Aliança das Cidades para a Protecção da Rota Marítima e Candidatura Conjunta ao Património Cultural Mundial. O balancete ontem publicado não avança detalhes sobre o conteúdo do regulamento, nem que cidades estão envolvidas na candidatura – ainda sem data de apresentação divulgada.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...