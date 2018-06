Isabel Cheong pede processo legislativo mais rápido e sistema de registo de veterinários para proteger os animais

Com o destino de mais de 600 galgos no Canídromo prestes a fechar a atrair a atenção dos amantes de animais em todo o mundo, a organização local Centro de Política de Sabedoria Colectiva insta o Governo a acelerar o processo legislativo da Lei de Controlo Sanitário Animal e Médico-Veterinária e a criar um sistema de registo de cirurgiões veterinários.

Num comunicado de imprensa enviado ontem, Isabel Cheong, vice-directora do Centro, sublinhou as insuficiências dos profissionais e das instalações veterinárias em Macau. “O rácio de clínicas de animais e veterinários podem parecer satisfatórios”, escreveu Cheong – no ano passado, o Governo emitiu 13.135 licenças para animais de estimação e a cidade tem mais de 20 clínicas de animais com cerca de 40 veterinários – “mas os animais que não precisam de uma licença não são contabilizados, então a situação actual é pouco adequada”. Além disso, como a Lei de Controlo Sanitário Animal e Médico-Veterinária ainda está inacabada, o sistema de registo de cirurgiões veterinários é inexistente, e as perspectivas da profissão permanecem incertas, “uma média de menos de três pessoas ingressam na profissão a cada ano”.

Tais deficiências, argumentou Cheong, forçaram os donos de animais de estimação a suportar insuficientes e, ainda assim, frequentemente serviços médicos caros, o que contraria os objectivos da Lei de Protecção Animal, que entrou em vigor em 2016. Para resolver este problema, “o Governo deve investir mais recursos na profissão veterinária a curto prazo e acelerar o processo legislativo da Lei de Controlo Sanitário Animal e Médico-Veterinária e estabelecer o sistema de registo de cirurgiões veterinários a longo prazo”, sugeriu Cheong.

Quanto ao iminente problema do Canídromo, Cheong acredita que o Governo deveria esclarecer os planos de adopção e colocação dos animais e intervir “se necessário”. Stacey Qiao