Inscrições abertas para Salão de Outono e prémio da Fundação Oriente

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Salão de Outono, promovido pela Art For All Society (AFA) e pela Fundação Oriente. Os participantes devem ser residentes da RAEM ou artistas que estão a residir e a trabalhar em Macau e submeter a sua candidatura até 30 de Agosto. Paralelamente, a Fundação Oriente lançou novamente o Prémio de Artes Plásticas, que pretende distinguir artistas locais até 35 anos de idade. O vencedor terá a oportunidade de fazer uma residência artística de um mês em Portugal e de expor os seus trabalhos na 8ª edição do Salão de Outono, que este ano se realiza em Novembro, na Casa Garden. Os artistas podem escolher participar no Salão de Outono e no Prémio de Artes Plásticas, mas não com o mesmo trabalho.

Também em Novembro, a Casa Garden vai acolher a sexta edição do Video Art For All International Video Art Festival. As inscrições já estão abertas e decorrem até 30 de Agosto. O júri irá seleccionar um conjunto de trabalhos para a exposição principal e outros que serão incluídos em sessões de projecção. O vencedor receberá um prémio pecuniário de mil dólares norte-americanos (cerca de oito mil patacas) e será convidado a vir a Macau, com despesas de deslocação e alojamento pagas, para ser orador numa palestra. Adicionalmente, este ano o festival irá premiar outros dois trabalhos, com um prémio de 500 dólares norte-americanos (cerca de quatro mil patacas).