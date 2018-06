Fotografia: A arte de captar o silêncio no movimento

A exposição de fotografia “Stillness in Motion”, com trabalhos da autoria de Agostinho G. Fernandes, conhecido por “Nico”, inaugura-se hoje às 18h30, na galeria da Creative Macau. O trabalho de Agostinho G. Fernandes “capta trajectórias de movimento dos dançarinos através do tempo e do espaço, de uma realidade tridimensional para uma imagem bi-dimensional, mas cheia de energia e vida”, explica uma nota informativa da organização. “Dependendo da coreografia, a sensação de movimento, ritmo e humor da dança são ilustradas pela redução do tempo de exposição ou pela movimentação da máquina fotográfica perante uma cena estática”. Foram as cores, iluminação, beleza de movimentos e música, que inspiraram o artista a criar esta linguagem visual, que capta o silêncio no movimento. O autor deste trabalho foi distinguido, em Março de 2012, pelo painel de artes visuais da “The Royal Photographic Society” com o prémio de ARPS (Associate Royal Photographic Society), por um conjunto de 15 imagens de dança. C.A.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...