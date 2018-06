Deputados pedem esclarecimento sobre requisito de residência para empresas de locação financeira

O novo Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira obriga a que pelo menos um membro do órgão de administração resida em Macau. Este requisito suscitou algumas dúvidas aos deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que pretendem esclarecer na reunião com o Governo, que deverá acontecer na próxima semana.

Catarina Vila Nova

Os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) querem esclarecer, junto do Governo, o requisito de residência na RAEM para os membros dos órgãos de administração das sociedades de locação financeira. Segundo explicou Chan Chak Mo, presidente do grupo de trabalho, esta foi uma das questões que surgiram no seio da discussão na especialidade da revisão do Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira. A comissão quer também esclarecer que regras se vão aplicar às empresas cujos pedidos estão à espera de aprovação, se as da actual ou da nova lei.

De acordo com a proposta de lei, “o órgão de administração das sociedades de locação financeira deve ser constituído por pelo menos um membro, com capacidade, qualidade e experiência, devendo esse membro residir na RAEM”. “Queremos saber o que significa residir na RAEM. Há um prazo para isto? Por exemplo, pode ser um gerente de fora que vem a Macau e basta residir em Macau?”, questionou Chan Chak Mo. O deputado afirmou que a comissão não tem “qualquer opinião” quanto a este requisito, mas afirmou que importa esclarecer o conceito de residir na RAEM.

As disposições transitórias da proposta de lei mantêm em vigor as autorizações concedidas às sociedades de locação financeira constituídas antes da entrada em vigor da presente lei. No entanto, os deputados querem saber que normas se vão aplicar no caso de empresas que apresentaram já um pedido à Autoridade Monetária que ainda não foi aprovado. “Neste momento, se ainda não há um resultado sobre a autorização ou não do pedido, mas se esta lei entrar em vigor, como é que vai ser? Que lei é que se aplica? A actual ou a nova lei?”, questionou Chan Chak Mo.

Para os deputados, a questão mais importante a esclarecer é a relação entre este regime jurídico das sociedades de locação financeira e o regime jurídico do sistema financeiro. “Quais são as normas que continuam a vigorar e quais são os artigos que vão deixar de vigorar?”, querem saber os deputados.

A 2ª Comissão Permanente da AL conta reunir com os membros do Governo na próxima semana para esclarecer estas dúvidas quanto ao Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira. Uma vez que, após as reuniões técnicas, o Governo pode apresentar uma nova versão de trabalho, o parecer da comissão pode não estar concluído durante a presente sessão legislativa, que terminará a 15 de Agosto.

A mesma comissão encontra-se também a discutir na especialidade o Regime do Benefício Fiscal para a Locação Financeira. No âmbito desta proposta de lei, o Governo propõe que as empresas de locação financeira fiquem isentas do pagamento do imposto de selo na aquisição do primeiro imóvel destinado exclusivamente a escritório.