Agnes Lam sugere criação de sistema de certificação profissional de tradução

O conjunto de leis relacionadas com o sector das finanças e transacções civis e comerciais internacionais que a Assembleia Legislativa tem vindo a aprovar são um dos motivos para que Agnes Lam alerte o Governo para a necessidade de Macau se preparar na reserva e formação de quadros qualificados, especialmente os profissionais de tradução bilingue e multilingue, para acompanhar o ritmo da inovação institucional e implementar a estratégia de desenvolvimento a longo prazo de “Um Centro, Uma Plataforma”.

Agnes Lam sugeriu ao Governo a introdução de um sistema de certificação profissional de tradução em linha com os padrões internacionais para que a profissão de tradutor em Macau corresponda ao desenvolvimento futuro do papel de “Um Centro, Uma Plataforma”. Numa interpelação escrita, a deputada aponta que ainda existem muitos problemas no mercado de tradução local: o número de empresas de tradução é pequeno e os clientes continuam a ser o Governo e empresas de jogo e indústrias relacionadas.

Agnes Lam dá o exemplo de Taiwan, que em 2007 criou um sistema de certificação para tradutores que permite, a quem seja certificado, aceder às bases de dados do Governo para correspondência a oportunidades de trabalho. Por outro lado, a deputada questiona ainda o Governo se considerará os exemplos, também de Taiwan, para estabelecer empresas de tradução, bem como se existe a possibilidade de formular políticas de apoio, legislação e regulamentos.

Entre os estudos conduzidos no campo da tradução, Agnes Lam destaca os resultados que mostram que nos últimos anos as indústrias de jogo e entretenimento atraíram quadros qualificados com formação em tradução, mas muitas vezes o seu trabalho não tem uma ligação directa com a formação anterior. Por outro lado, “os tradutores não são muito bem remunerados e, como resultado, há muitos tradutores sem formação e sem qualificação no mercado, especialmente tradutores de Chinês-Inglês” e “a profissão está em grande parte confinada a departamentos governamentais ao mesmo tempo que o mercado privado ainda é imaturo”, escreve a deputada.

“Isto pode levar a incompatibilidades nos recursos humanos, oportunidades de emprego para profissionais de tradução limitadas, certificação insuficiente e perspectivas sombrias, e a longo prazo é também prejudicial para o desenvolvimento de Macau como plataforma comercial para os países de língua portuguesa. Além do cultivo de tradutores, Macau também precisa de uma profissão de tradução madura e de mercado para se tornar um plataforma entre a China e os países de língua portuguesa”, considera.

Agnes Lam menciona ainda que “a oferta de profissionais de tradução está aquém da procura em Macau”. E questiona: “Quais são as estimativas e estatísticas actuais sobre o emprego e perspectivas de trabalho na tradução Chinês-Português?”. A deputada lembra que, em 2016, o Governo revelou que ainda faltavam 200 tradutores de Chinês-Português. “No futuro, quando trabalharmos para desenvolver recursos financeiros e um centro internacional de arbitragem comercial e civil, os tradutores serão indispensáveis em quase todas as fases, como por exemplo na introdução de investimento estrangeiro e investigação legal e jurídica. A demanda por tradutores é bastante mais do que os 200 tradutores de Chinês-Português que serão recrutados no serviço público, e mais combinações linguísticas precisam de estar disponíveis”, frisa.