Aberto concurso público para arrendamento de uma das Casas da Taipa

O Instituto Cultural (IC) abriu um concurso público para o arrendamento de uma das Casas da Taipa, na Avenida da Praia, indica um despacho publicado ontem em Boletim Oficial. O arrendamento do edifício número 3, com o nome “Casa Criativa”, tem como objectivo a comercialização de produtos culturais e criativos originais, maioritariamente de Macau, e eventual prestação de serviços relacionados com as mesmas indústrias. O balancete refere que o prazo de arrendamento é de 48 meses, não havendo ainda uma renda base definida. As propostas devem ser entregues até ao dia 13 de Agosto no Edifício do Instituto Cultural e o acto público do concurso terá lugar no dia 15 do mesmo mês. Os critérios de apreciação das propostas são o plano de comercialização dos produtos (25%), o plano de negócio (20%), o projecto de planeamento do interior do locado (20%), a experiência do concorrente (20%) e a renda (15%).

