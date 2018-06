Tavares verga perante o incómodo dos moradores e suspende projecto do crematório

O projecto atendia à solicitação crescente na sociedade, tinha a localização “ideal”, respondia, assegura o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), a inquietações ambientais e de salubridade pública, mas esbarrou na indignação de quem habita na proximidade do cemitério que haveria de o acolher. Perante a pressão social, o presidente do IACM cedeu, atirou por terra um projecto onde não vislumbra falhas, e avança agora para uma revisão legislativa que lhe permita construir um crematório no exterior dos cemitérios, apartado da fúria colectiva.

Sílvia Gonçalves

Perante o desagrado manifestado por quem reside nas imediações do Cemitério Sa Kong, José Tavares recuou e deixou cair o projecto de construção do primeiro crematório de Macau. O presidente do conselho de administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) assume a necessidade da empreitada e defende que a localização era a “ideal”, garante que as condições ambientais e de salubridade estavam asseguradas, não representando qualquer perigo para a saúde pública. Mas o coro de críticas silenciou o responsável do organismo, que diz não ter tido sequer oportunidade de defender o projecto. Tavares espera agora “atingir os objectivos através da revisão legislativa”, que possibilite a construção no exterior de um cemitério. Processo moroso, antevê, a que se seguirá nova procura por um local “adequado”.

“Auscultámos a população, houve opiniões contra e decidimos suspender o projecto”. Assim, de forma lapidar, enquadrou ontem José Tavares a decisão de retirar o projecto de construção de um crematório, cuja localização, no Cemitério Sa Kong, na Estrada Almirante Magalhães Correia, na Taipa, estava já definida e havia sido avançada, a 8 de Junho, pelas Obras Públicas. O projecto foi anunciado pelo Governo em 2017 e, depois de uma recolha de opiniões, vinha “responder às necessidades da sociedade”, o que correspondia a “um aumento na ordem de 75% na procura da cremação”, explicou o presidente do IACM.

A necessidade da estrutura justificou-a ainda com o envelhecimento da população local, cuja percentagem de idosos, deverá passar, estima Tavares, dos actuais 60 mil para 160 mil até 2036. O responsável assinalou ainda que, em caso de ocorrência de uma catástrofe, e de modo a evitar um surto epidémico, é necessário tratar localmente os restos mortais dos portadores de doenças infecto-contagiosas, que não podem ser trasladados para a China continental, podendo “a cremação reduzir a possibilidade de propagação de vírus”. Contudo: “Auscultamos a população, houve opiniões contra e decidimos suspender o projecto. Estamos à procura de outro local para a cremação”, assumiu.

“É UM RISCO QUE ESTAMOS A CORRER”

Para o presidente do IACM, a solução passa agora pela alteração da lei vigente, de modo a possibilitar a construção da estrutura fora do cemitério. “Pedimos às Obras Públicas para suspender o projecto. Há várias maneiras de atingir os objectivos, através da revisão legislativa ou de encontrar um espaço mais adequado”. José Tavares assume, contudo, o risco para a saúde pública ao adiar a construção da estrutura. “Nós achamos que é um risco que estamos a correr, compreendemos que a procura está a crescer, mas espero que, no futuro, através da revisão da legislação, possamos encontrar uma solução”.

Tavares reiterou as razões que levaram o organismo a apontar a localização do crematório para o Cemitério Sa Kong. “Escolhemos segundo a lei. Fica junto a um monte, que cria um efeito de biombo, separa o cemitério dos edifícios. É o local ideal para evitar o impacto na população, que fica a sete quilómetros”. Mediante a convicção dos argumentos, custa entender a cedência do presidente do IACM. Se era o local ideal, porque avança para a suspensão do projecto? “Tem a ver com as auscultações que tivemos com várias associações e com moradores. Havendo tanto obstáculo por parte dos residentes da Taipa, resolvemos suspender e respeitar. Sem revisão da lei, é muito difícil resolver, arranjar um local que esteja mais de acordo com as expectativas das pessoas”.

“VAI LEVAR UNS BONS ANOS ATÉ CHEGARMOS A BOM PORTO”

Tratando-se de uma empreitada urgente e que daria resposta a uma procura crescente pela cremação de restos mortais, a suspensão do projecto vai atrasar significativamente, assume Tavares, a construção da nova unidade: “Vai levar anos. Mudar uma lei leva uns dois anos, depois mais um ano para encontrar um terreno. Vai levar uns bons anos até chegarmos a bom porto”.

Entre as críticas da população, explicou Tavares, figura a preocupação com questões de saúde e ambientais. Também para isso, o presidente do IACM tinha resposta. “Pensámos arranjar um crematório de alto nível, a emissão de gás era inferior às normas europeias. Ecológico, com gás natural, não emitia poeiras para o exterior, semelhante ao usado em Hong Kong”. A que se juntam “questões culturais e preocupações económicas”, com o presidente do IACM a revelar ter recebido telefonemas de quem, num condomínio privado nas redondezas, temia a desvalorização dos imóveis.

José Tavares assumiu ainda que “houve falta de informação na forma como foi comunicado o projecto”. Alegou, no entanto, ter estado dependente da atribuição do terreno para a construção do crematório. Garantia sem a qual nada poderia adiantar sobre o que pretendia fazer. “Futuramente, é conveniente fazer chegar quanto antes a informação à população, antes de avançar”, consentiu. Sobre a possibilidade de apostar no esclarecimento da população sobre as características da estrutura, que iria “servir a população por um período de 50 anos”, antes de avançar para a revisão legislativa e posterior definição de um novo local, Tavares respondeu, resignado, que esbarrou na impossibilidade de comunicar com quem não o quis ouvir.