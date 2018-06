Sulu Sou e Scott Chiang recorrem da decisão do TJB

Sulu Sou e Scott Chiang recorreram da decisão do Tribunal Judicial de Base (TJB) que condenou os dois activistas a uma pena de 120 dias de multa pelo crime de reunião e manifestação ilegal, avançou ao PONTO FINAL fonte próxima da defesa. A mesma fonte confirmou que o Ministério Público decidiu não recorrer da sentença. Assim, caso Sou e Chiang decidam retirar o recurso, o caso transita em julgado e o deputado poderá retomar o seu lugar na Assembleia Legislativa (AL). Ao PONTO FINAL, Sulu Sou disse que o recurso é uma “estratégia” e que o seu objectivo é “proteger a maioria do interesse público”.

“Após uma longa discussão com a equipa de advogados, neste momento, apenas posso dizer que o nosso recurso é uma estratégia e, independentemente de tudo, o nosso objectivo é proteger a maioria do interesse público”, declarou o também vice-presidente da Associação Novo Macau. O PONTO FINAL sabe que o recurso deu entrada no TJB na segunda-feira à noite e que o original seguiu ontem à tarde. O documento deverá ser encaminhado entre hoje e amanhã para o Ministério Público, para que a acusação possa fazer as suas contra-alegações, no prazo de 20 dias, e só depois o processo irá dar entrada no TSI. Uma vez que as férias judiciais recaem no mês de Agosto, existe a possibilidade do processo apenas dar entrada no TSI em Setembro.

Segundo o Código de Processo Penal, “o Ministério Público, o arguido, o assistente e a parte civil podem desistir do recurso interposto, até ao momento do processo ser concluso ao relator para exame preliminar”. Se Sulu Sou e Scott Chiang decidirem levar o recurso até ao fim, o deputado continuará com o mandato suspenso até haver uma decisão do TSI, que pode absolver os arguidos, manter, reduzir ou agravar a pena. Deste acórdão pode haver um novo recurso para o Tribunal de Última Instância, cuja decisão vai ditar que o caso transitou em julgado. De acordo com o Estatuto dos Deputados à Assembleia Legislativa, a condenação em pena de prisão superior a 30 dias resulta na perda do mandato. C.V.N.