Portugal encaixa melhor no futebol latino, aponta adepto português na Rússia

Ricardo Carvalho viajou de Macau para a Rússia para acompanhar a prestação da selecção portuguesa no Mundial de futebol. Apesar do aperto frente aos iranianos no final da partida, o advogado português radicado na RAEM garante que nunca sentiu que a qualificação para os oitavos-de-final estivesse em risco, mostrando-se confiante para o embate contra o Uruguai.

Pedro André Santos

Portugal e Irão empataram a uma bola no último jogo da fase de grupos, resultado suficiente para que os comandados de Fernando Santos carimbassem a passagem à próxima fase do Mundial. Na Rússia a acompanhar a competição, Ricardo Carvalho garantiu que nunca sentiu que a eliminação da formação lusa pudesse ser uma realidade, apesar de bastar mais um golo ao adversário para tal acontecer. “Foi pouco, uns cinco minutos, que parecem muito quando se sofre, mas não foi. Se as pessoas repararem bem foi com o penálti, mas o penálti foi aos 92 minutos. Dentro do estádio não tive a sensação que estivemos prestes a ser eliminados”, disse Ricardo Carvalho.

Em conversa telefónica com o PONTO FINAL, o advogado português gostou da prestação da selecção portuguesa frente ao Irão, apesar de algum aparato nos últimos minutos. “A partida até me pareceu bem até aos 70 minutos, depois aquilo deu uma voltinha, quando o Ronaldo falhou o penálti a equipa foi um bocadinho abaixo. Depois foram aqueles últimos cinco minutos, com aquela confusão toda que os jogadores iranianos provocaram e aquele penálti. Portugal podia ter jogado melhor, mas também o Irão é uma equipa complicada, já tinha sido complicado para a Espanha”, salientou.

Com o empate a uma bola frente ao Irão, aliado ao também empate da Espanha frente a Marrocos (2-2), a selecção portuguesa terminou o grupo na segunda posição, marcando encontro com o Uruguai nos oitavos-de-final da competição. Apesar de a Rússia ser, teoricamente, uma selecção mais acessível, Ricardo Carvalho acredita que o futebol latino dos uruguaios encaixa melhor na forma de jogar da selecção portuguesa. “São tecnicistas mas nós também o somos, e deixam espaços que nós podemos aproveitar. É melhor para nós uma equipa como eles do que uma equipa como a Rússia. Nós temos imensas dificuldades com equipas que joguem como o Irão, estamos ali às voltinhas e esperamos que aconteça, como aconteceu com o Quaresma. Com o Uruguai é diferente, eles não jogam de forma compacta, e nós temos equipa para jogar esse tipo de jogo”, apontou o advogado português radicado na RAEM.

Relativamente às possibilidades de Portugal singrar na competição, Ricardo Carvalho acredita que a selecção portuguesa poderá ir pelo menos até aos quartos-de-final, estando, no entanto, tudo em aberto. “Se ganharmos ao Uruguai tudo é possível. Temos o melhor jogador do mundo, é preciso acreditar”, disse.

Ambiente excepcional, mas com poucos portugueses

Depois de ter acompanhado ‘in loco’ os três jogos da fase de grupos, Ricardo Carvalho não tem dúvidas em descrever o ambiente vivido na Rússia como “excepcional”, com muitas pessoas, embora não muitos portugueses. “Encontrei alguns, mas não muitos. Acho que seria melhor se tivéssemos ficado em primeiro no grupo porque o jogo será em Moscovo. Vamos ver nos oitavos-de-final”, prosseguiu. Apesar de poucos, Ricardo Carvalho destacou um adepto que veio numa carrinha devidamente identificada com as cores de Portugal e mensagens a condizer, como “Paixão Tugalusa”, “Açoriano vai a todas” ou “Portugal Allez!”.

Comparativamente ao Mundial de 2012, que também acompanhou, o advogado português refere que o ambiente no Brasil era diferente, até devido ao próprio clima e altura do ano, já que muitas pessoas “também iam de férias”.

O Europeu em 2016, que Portugal venceu e no qual também esteve presente, é uma fonte de boas recordações para Ricardo Carvalho, especialmente nesta altura em que Portugal avança para os jogos decisivos. “Lembro-me perfeitamente no jogo antes da Croácia, que diziam que estávamos eliminados, tal como agora antes do Uruguai, mas acabou por ser um dos melhores jogos de Portugal, que venceu no prolongamento com um golo do Quaresma. Tendo essa experiência vou com essa esperança, por muito que digam que os outros [Uruguai] é que são favoritos”, concluiu.