Poder do Povo pressiona Governo a recuperar lugares de estacionamento

Numa conferência de imprensa realizada ontem, a associação política local Poder do Povo criticou ferozmente o Governo por reduzir lugares de estacionamento à beira das estradas e exigiu que o Executivo os recupere o mais rápido possível. A associação denominou a acção do Governo apenas alguns dias após a suspensão da proposta de aumento das multas como “esconder um punhal atrás de um sorriso” e acusou o Governo de “não o fazer pela primeira vez”. O Governo, de acordo com a organização, “usou todos os tipos de justificações, como a ampliação de pavimentos, colocação de cabos, modernização de condutas de água, para temporariamente ocupar os lugares de estacionamento”. Contudo, quando os projectos de construção estão terminados, “os lugares de estacionamento não são recuperados mas imediatamente cancelados”. Raimundo Arrais do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, havia já defendido a redução de espaços de estacionamento dizendo que “o Governo mantém uma atitude realista e tenta procurar um equilíbrio apropriado entre os interesses diferentes das partes com espaços limitados”.

