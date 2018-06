Pequim estabelece directriz para vencer batalha contra poluição

A China anunciou a criação de uma directriz para melhorar de forma abrangente a protecção ecológica e ambiental, procurando assim vencer a batalha contra a poluição do ar, da água e do solo.

A norma, publicada neste domingo pela Comissão Central do Partido Comunista da China (PCCh) e pelo Conselho de Estado, especifica metas de prevenção e controlo da poluição que o país espera alcançar até 2020.

A China irá desenvolver e implementar um plano de três anos para combater a poluição do ar, com destaque em regiões como Pequim, Tianjin, Hebei e áreas vizinhas, e o Delta do Rio Yangtze. Esforços serão feitos para melhorar as estruturas de uso da terra, indústria, energia e transporte das localidades, refere o Diário do Povo Online.

Até 2020, cidades com baixos padrões de qualidade do ar devem ver a sua densidade de PM 2,5, um indicador-chave da poluição atmosférica, cair pelo menos 18% em relação aos níveis de 2015. Cidades com níveis superiores devem ver a taxa de dias de bom ar atingir mais de 80% anualmente.

As emissões de dióxido de enxofre e óxidos de nitrogénio devem cair pelo menos 15% em relação aos níveis de 2015, enquanto a demanda química de oxigénio e a emissão de nitrogénio amoniacal devem diminuir mais de 10%, segundo o plano.

Para melhorar a qualidade da água, o país continuará a implementar o plano de acção para combater a poluição da água, bem como os sistemas de rios e lagos.

A China pretende tornar mais de 70% das suas águas superficiais potáveis até 2020, enquanto a proporção de águas superficiais poluídas deve ser controlada dentro de 5%. Enquanto isso, cerca de 70% da água da área marítima do país deve ser de boa qualidade.

Para lidar com a poluição do solo, a China implementará de forma abrangente o plano de acção com medidas específicas tomadas para controlar a poluição do solo e restaurar as partes poluídas. O país promoverá medidas de combate a resíduos e aumentará a prevenção e controlo da poluição dos resíduos sólidos.

Até 2020, cerca de 90% das terras agrícolas poluídas poderão ser utilizadas com segurança, enquanto que mais de 90% das terras contaminadas poderão ser usadas com segurança, de acordo com a directriz.