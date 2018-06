Órgão municipal: Governo nega introdução em proposta de lei de mecanismo de candidaturas por auto-recomendação

O Governo não vai alterar, para já, o texto da proposta de lei que cria o futuro Instituto para os Assuntos Municipais, mantendo que é o Chefe do Executivo quem nomeia os seus membros. Os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa exigem agora garantias de que o Governo vai considerar a criação de um mecanismo que permita a participação no novo órgão municipal por auto-recomendação, depois da promessa feita pelo Executivo de que ia ponderar essa possibilidade.

Cláudia Aranda

O Governo não tenciona ceder à sugestão de alguns deputados de introduzir na actual proposta de lei um mecanismo que permita que “jovens e profissionais com talento” se auto-proponham a membros do conselho consultivo do futuro Instituto para os Assuntos Municipais (IAM).

“A ideia do Governo não é colocar este tipo de norma nesta proposta de lei”, afirmou Chan Chak Mo, que preside à 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que está a analisar a proposta de lei de criação do novo órgão municipal sem poder político, que vai substituir o actual Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). O Executivo, porém, afirmou antes que ia ponderar a criação deste tipo de regime de auto-recomendação. Mas, “se o mecanismo não está previsto nesta proposta de lei, como é que o Governo vai garantir que existe a possibilidade deste regime ser criado?”, questionaram os membros da 2ª Comissão.

O novo órgão municipal será constituído por dois conselhos, nomeados pela tutela do Chefe do Executivo, um de administração, com um máximo de oito membros, e um consultivo, com não mais de 25, de acordo com a proposta que deverá entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2019. O presidente e o vice-presidente do conselho consultivo são eleitos pelos seus membros, mediante sufrágio interno.

Governo alega receio de que não haja candidatos para as vagas

O presidente da 2ª Comissão afirmou que o Governo garantiu adoptar “uma postura aberta e receptiva para que os jovens participem”, mas que “não pretende nesta proposta de lei incluir esta norma da auto-recomendação”, alegando que “não há regras ou normas fixas sobre esta auto-recomendação e que se se definir um número de vagas pode não haver candidatos suficientes”.

A não-elegibilidade dos membros do IAM tem sido muito debatida desde a aprovação na generalidade da proposta de lei. Na discussão na AL, o deputado pró-democrata Ng Kuok Cheong, que votou contra, considerou que o documento “afasta o princípio democrático, uma vez que nenhum membro dos órgãos municipais é eleito, sendo apontados pelo Chefe do Executivo”.

Agnes Lam sugeriu anteriormente a criação do mecanismo de auto-recomendação a aplicar-se aos membros do conselho consultivo do IAM, a exemplo de Hong Kong. Chan Chak Mo explicou que a 2ª Comissão recebeu na sexta-feira passada este novo texto de trabalho e que gostaria de poder assinar o parecer ainda nesta sessão legislativa. Apesar do Governo ter acolhido muitas das opiniões apresentadas pelos deputados da 2ª Comissão e respectiva assessoria, o novo texto de trabalho, porém, “não prevê vagas para as auto-propostas, nem regras para estas auto-propostas”. Segundo a resposta do Governo, “se ninguém participar na auto-proposta, não há como resolver estas vagas, portanto vai manter esta redação”, reiterou Chan Chak Mo.

Questionado se confia na palavra do Governo sobre vir a ponderar a criação de um regime de auto-recomendação, o presidente da 2ª Comissão respondeu que “temos que perguntar ao Governo se há antecedentes no passado. O Governo diz que adopta uma postura de abertura, mas neste momento não tenciona definir o número de vagas para a auto-recomendação, porque isto não existe noutros conselhos. Mas já foi falado no plenário e o Governo respondeu que vai ponderar este tipo de regime”, disse.

Sobre a participação de jovens e profissionais com perfil independente – tal como proposto por Agnes Lam – o deputado Chan Chak Mok acredita que o Governo esteja receptivo, “porque o Governo respondeu que vai tentar captar mais talentos incluindo jovens, acho que quem se candidatar tem que conhecer mais sobre assuntos municipais”.

Os deputados questionam ainda a duração dos mandatos dos membros do conselho consultivo, com alguns a defenderem um limite de seis anos. Mas o Governo diz que vai manter a duração máxima de três anos, renovável, tal como previsto no actual texto da proposta de lei, para “garantir maior flexibilidade”, adiantou Chan Chak Mo.