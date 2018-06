Ng Kuok Cheong defende criação de imposto sobre casas novas desocupadas

Ng Kuok Cheong quer que o Governo adopte mais medidas fiscais para regular e controlar o mercado imobiliário, considerando que a legislação sobre o imposto de selo de bens imóveis desocupados – aprovada pela Assembleia Legislativa no passado mês de Fevereiro – não atingiu os resultados pretendidos.

“O Governo de RAEM concorda que o pedido de um imposto de desocupação para casas em primeira mão pode estimular os promotores imobiliários a ajustarem o empréstimo e a renda das fracções desocupadas para um nível relativamente razoável, reduzindo o desperdício em recursos, aliviando o problema de habitação?”, questionou Ng Kuok Cheong.

Numa interpelação escrita, o deputado refere que, de acordo com as estatísticas do Governo, até ao final de 2017, o número de fracções autónomas desocupadas foi mais de 13.000. “Os cidadãos ficam descontentes com a acção dos promotores imobiliários”, escreve o pró-democrata, “queixaram-se que o resultado não é evidente, nem existe pressão para os promotores imobiliários que obtiveram um terreno com preço baixo, acumularam os apartamentos e venderam-nos a um preço elevado”.

O deputado aponta ainda que o Governo de Hong Kong já começou uma investigação para promover um imposto de desocupação para casas em primeira mão, mas “o Governo de Macau, depois de promover o imposto do selo com resultado inevidente, não adopta nenhuma medida sobre o imposto de desocupação para casas em primeira mão”.