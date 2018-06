Mok Ian Ian: Bibliotecas públicas mais inteligentes, mais cooperantes e melhor regulamentadas a caminho

Na resposta a uma interpelação escrita da deputada Agnes Lam, Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), comprometeu-se a introduzir mais novas tecnologias para construir “bibliotecas públicas inteligentes”, explorar possíveis programas de cooperação com bibliotecas universitárias e manter-se aberta à formulação de leis e regulamentos para o desenvolvimento sustentável das bibliotecas. De acordo com Mok, a Biblioteca Pública de Macau tem actualmente mais de 10.000 livros electrónicos e 16.000 revistas electrónicas disponíveis para visualização online e ‘download’. O IC também planeia montar uma plataforma de serviços e de recuperação de recursos no sentido de aproveitar melhor as colecções das bibliotecas.

Quanto à sugestão da deputada de introduzir mais livros académicos, Mok apontou as diferentes funções de bibliotecas públicas e bibliotecas academicamente orientadas, mas revelou que o IC está em discussão com as bibliotecas universitárias locais sobre a cooperação sob a forma de empréstimos entre bibliotecas e trocas de colecções. A presidente do IC disse também que a gestão de bibliotecas públicas segue rigorosamente o Esquema de Depósito Legal actualmente, e que o IC vai explorar a possibilidade de estabelecer leis e regulamentação para impulsionar o crescimento a longo prazo do sector de bibliotecas.