Lionel Leong garante apoio à entrada de empresas brasileiras no mercado chinês

O secretário para a Economia e Finanças visitou na segunda-feira o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil. Lionel Leong está em visita oficial ao país, a qual prevê a discussão com os representantes daquelas instituições sobre o aproveitamento do papel de Macau como plataforma e como avançar em prol do reforço da exploração dos mercados da China e do Brasil e das pequenas e médias e empresas de Macau, pelas partes envolvidas.

O futuro funcionamento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa foi um dos temas debatidos. Se, por um lado, apoia as empresas da China interior a investirem nos países lusófonos, por outro, afirmou Lionel Leong, “também ajuda as empresas destes últimos, conjuntamente com Macau, a entrarem no grande mercado da China”.

“As entidades competentes da área económico-comercial irão negociar com o Fundo, com o objectivo de debater a redução de limites de acesso e assim facilitar que mais empresas possam usufruir do mesmo”, apontou Lionel Leong, de acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social. No encontro, Lionel Leong disse ainda que “o Governo da RAEM irá manter uma comunicação estreita com os serviços competentes do Brasil, de forma a prestar, aos serviços públicos e empresas brasileiras, novas informações do mercado da China, com o objectivo de conhecerem melhor as oportunidades no desenvolvimento e investimento”.

Já o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Gleisson Rubin, destacou a ligação estreita da economia e comércio entre o Brasil e a China nos últimos anos e considerou que “Macau irá desempenhar um papel maior e mais facilitador da entrada de pequenas e médias empresas provenientes do Brasil, China e Macau nos respectivos mercados”.

Lionel Leong e a comitiva de Macau visitaram também a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, para se inteirar do apoio às empresas. A última vez que o secretário para a Economia e Finanças se deslocou ao Brasil foi no ano passado e em conjunto com responsáveis das províncias e regiões “9+2” do Grande Delta do Rio das Pérolas da área da protecção ambiental, para conhecerem ‘in loco’ os projectos neste âmbito e de transferência de tecnologia.