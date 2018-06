Investimentos externos de residentes de Macau com crescimento anual de 36,8% em 2017

A região asiática deteve a maior fatia da carteira de investimentos externos dos residentes de Macau, com 59,9 pontos percentuais, indicam dados avançados pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM). A China continental representou 43,1% destes investimentos aplicados pelos residentes locais.

Os investimentos dos residentes de Macau – incluindo indivíduos, Governo e outras pessoas colectivas, mas excluindo as reservas cambiais da RAEM – em títulos emitidos por entidades não residentes independentes, calculados a preços de mercado em 31 de Dezembro de 2017, registaram um valor de 662,9 mil milhões de patacas, representando um aumento de 36,8% face ao período homólogo de 2016.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), investimento nos títulos emitidos por entidades na China continental (incluindo títulos listados em bolsas no exterior) continuou a ser predominante, representando 43,1% da carteira de investimentos externos aplicados pelos residentes de Macau. O respectivo valor de mercado atingiu 285,6 mil milhões de patacas, ou seja, mais 52,5% face ao final de 2016.

A quota da carteira de investimentos emitidos por entidades em Hong Kong diminuiu de 13,6% para 12,7%, tendo todavia subido 27,4% o valor de mercado (83,9 mil milhões de patacas). A restante carteira foi aplicada principalmente no Atlântico Norte e Caraíbas, na Europa, na América do Norte e na Oceânia.

A carteira de investimentos dos residentes de Macau emitidos por entidades no Atlântico Norte e Caraíbas continuou a crescer. O valor de mercado de investimentos nestas regiões alcançou 100,1 mil milhões de patacas, que equivaleu a um aumento de 37,8% relativamente ao final de 2016. Em particular, cresceu 52,5% o valor de mercado da carteira de investimentos nas Ilhas Virgens Britânicas, situando-se em 50,0 mil milhões de patacas.

Quanto aos países europeus, a quota de investimentos cifrou-se em 11,9%, o que traduz uma queda de 0,4 pontos percentuais em relação ao final de 2016, enquanto o seu valor de mercado atingia 78,7 mil milhões de patacas, ou seja, mais 32,1%. Destaque para o Reino Unido, o Luxemburgo e a Suíça, que representaram os maiores pesos. A maior parte dos investimentos na América do Norte concentrou-se nos Estados Unidos da América, onde os investimentos dos residentes de Macau atingiram 63,1 mil milhões de patacas em valor de mercado, com um crescimento de 35,0% relativamente ao final de 2016.

A AMCM também assinala os títulos emitidos por países localizados ao longo do percurso “Uma Faixa, Uma Rota”. Com exclusão da China continental, o valor de mercado situou-se em 21,4 mil milhões de patacas (mais 22,6% face ao final de 2016), representando 3,2% do total da carteira de investimentos no exterior.