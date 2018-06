Governo propõe limite de uma licença de táxis por empresa

A proposta de limitar uma licença de exploração de táxis por empresa não vai impedir que cada companhia possa concorrer a vários concursos, ficando os alvarás sob a mesma licença, explicou ontem Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. No entanto, assegurou o deputado, a proposta de lei do regime dos táxis vai limitar o número de alvarás que uma mesma empresa pode deter.

Catarina Vila Nova

O Governo propôs que cada empresa possa apenas ser detentora de uma licença de exploração de táxis, mas o número limite de alvarás não foi ainda definido. Quer isto dizer que uma companhia pode concorrer a vários concursos públicos para obtenção de alvarás que ficam sob uma mesma licença. A informação foi ontem veiculada por Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), após a reunião com membros do Executivo para discutir a proposta de lei do Regime Jurídico do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer. Na reunião de ontem foi também discutido a quem se aplicarão as penas acessórias, ficando decidido que será ao titular da licença, seja ele um indivíduo ou uma empresa.

“O Governo explicou que quando uma mesma empresa concorrer a dois concursos, então, tudo somado, vai ter [por exemplo] 20 alvarás, mas a licença é só uma”, explicou Vong Hin Fai. “O Governo disse que, neste momento, pensa em fixar que cada empresa só pode deter uma licença, mas não está afastada a possibilidade da mesma empresa poder concorrer a vários concursos públicos e obter diferentes números de alvarás em cada concurso”, acrescentou o deputado. Em relação ao número de alvarás, este limite não foi ainda definido, mas Vong Hin Fai assegurou que seria fixado na proposta de lei.

No que diz respeito à aplicação de penas acessórias de interdição do exercício da actividade de transporte de passageiros em táxis, após a entrada em vigor da lei, estas serão aplicadas aos detentores das licenças, sejam eles indivíduos ou empresas. Actualmente, existem 650 táxis que são explorados por pessoas individuais mas, de acordo com o novo regime jurídico, apenas as empresas poderão ser detentoras de licença de exploração de táxis.

No âmbito da proposta de lei, a licença pode ser cancelada “no caso de incumprimento de alguma das condições de exploração e falta de sanação da irregularidade dentro do prazo fixado pela DSAT [Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego]”. No entanto, uma vez que o cancelamento da licença por causa de um único veículo resulta em que os restantes táxis sob a mesma licença fiquem parados, os deputados pediram para o Executivo ter esta situação em consideração. “Temos que ver se a aplicação dessa norma deve ser de forma radical, afectando os restantes táxis que não infringem os requisitos. Isto também é para salvaguarda dos táxis que são disponibilizados na sociedade, sem afectar o sustento e sobrevivência dos restantes táxis que sejam cumpridores”, defendeu o deputado.