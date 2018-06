Conselho de Consumidores e DECO assinam protocolo que define Macau como mediador entre a China e Portugal

O Conselho de Consumidores (CC) e a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) já assinaram o protocolo de cooperação que prevê a criação de um mecanismo de encaminhamento de casos na área do consumo para a salvaguarda dos direitos e interesses dos consumidores. A DECO compromete-se, assim, a receber casos encaminhados pelo CC e, no prazo de quinze dias contados a partir da data da sua recepção, a apoiar os consumidores nacionais da República Popular da China que se encontrem em trânsito em Portugal, nomeadamente em matéria de informação e de mediação de conflitos de consumo.

A assinatura do protocolo entre os dois organismos consiste em “desenvolver as acções comuns em matéria de formação e informação, incluindo a organização de actividades e a partilha de estudos, bem como, tendo em conta que o intercâmbio entre a China e Portugal se torna mais frequente, criar um mecanismo de tratamento de conflitos de consumo entre o interior da China, Portugal e Macau, tornando assim Macau numa plataforma para o encaminhamento de litígios de consumo entre as associações chinesas e portuguesas”, detalha um comunicado do CC.

O CC considera que o mecanismo de encaminhamento de litígios de consumo “irá aumentar a confiança dos cidadãos do interior da China, de Portugal e de Macau em fazer consumo durante a estadia nesses países e região”, e garante que o protocolo será lançado de imediato e concretizado de forma gradual.

As negociações com a DECO começaram em Abril, na mesma altura em que foi celebrado o Memorando de Cooperação na Área de Defesa do Consumidor da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, proposto pelo Governo local e que define Macau como intermediário entre as nove cidades da Província de Guangdong. O protocolo celebrado pelo CC e pela DECO foi assinado pelo presidente da Comissão Executiva do CC, Wong Hon Neng, pelo presidente da direcção da DECO, Vasco Rodeia Torres Colaço, e pelo membro Jorge Fernandes.