BNU anuncia Carlos Álvares como novo presidente da comissão executiva

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) anunciou ontem a nomeação de Carlos Álvares como novo presidente da comissão executiva, sucedendo a Pedro Cardoso, que liderou o banco português nos últimos sete anos.

Em comunicado, o BNU justificou a nomeação de Carlos Álvares devido à sua “longa experiência no sector bancário”, tendo sido director-geral do Banco Comercial Português e ainda presidente do Banco Popular Portugal.

Em Maio, Pedro Cardoso já tinha confirmado que ia sair do grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD) no primeiro semestre, fazendo um balanço “seguramente positivo” dos sete anos à frente desta filial do banco português. De acordo com o comunicado, Ieong Kim Man vai assumir o cargo de director-geral da direcção de tecnologia de informação.