Banco de Portugal disponível para prestar apoio técnico a Macau

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM), o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e representantes das instituições financeiras e empresas do Interior da China e de Macau deslocaram-se a Portugal, numa visita que incluiu o Banco de Portugal e a Euronext e dois colóquios com representantes do sector financeiro português.

No Banco de Portugal, o presidente da instituição, Carlos da Silva Costa, manifestou a sua disponibilidade para prestar a Macau os apoios técnicos necessários, e o interesse em que os bancos e empresas portuguesas participem no processo de facilitar a regularização das transacções comerciais transfronteiriças entre os países de língua oficial portuguesa e a China. Já Isabel Ucha, administradora da Euronext, afirmou que a entidade “está neste momento à procura de oportunidades com vista ao desenvolvimento da cooperação com outras jurisdições”, segundo indica um comunicado da AMCM.

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, propôs o desenvolvimento da cooperação com a Euronext, nomeadamente no que respeita às aplicações no mercado de capitais para promover o comércio entre a China e os países de língua oficial portuguesa, abordando ainda a possibilidade de permitir às empresas dos países de língua oficial portuguesa e do interior da China, o acesso a financiamentos através da plataforma criada por esta entidade.

Nesta visita, a AMCM assinou um novo Acordo de Cooperação e Assistência Técnica com a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no sentido de aprofundar a cooperação entre as instituições em matérias de intercâmbio de informações da supervisão seguradora, formação de pessoal e cooperação técnica.