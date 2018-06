A reclamação do espaço urbano como conquista da cidadania dos trabalhadores migrantes

Shi Wei, professora do Departamento de Comunicação da Universidade de Macau, publicou recentemente o livro “Trabalhadores Migrantes em Macau: À Deriva na Las Vegas do Oriente”. Através da experiência que resultou das entrevistas com mais de 100 trabalhadores migrantes do Sudeste Asiático, a investigadora defende que foi construída a identidade social desta franja da sociedade de Macau.

Catarina Vila Nova

Durante um ano a investigadora Shi Wei entrevistou mais de 100 trabalhadores migrantes do Sudeste Asiático em Macau e o resultado foi recentemente publicado sob a forma de livro, intitulado “Trabalhadores Migrantes em Macau: À Deriva na Las Vegas do Oriente”. Ao PONTO FINAL, a professora do Departamento de Comunicação da Universidade de Macau (UM) explicou que procurou, em primeiro lugar, dar voz a um dos grupos mais marginalizados da sociedade de Macau e pô-los a falar na primeira pessoa. Na obra, publicada pela City University of Hong Kong Press, a académica incluiu trechos das entrevistas e, através da sua análise, explica como os migrantes reclamam o espaço urbano numa tentativa de se libertarem das imposições políticas do Governo que os despojam da sua cidadania.

No livro, Shi Wei aborda algumas políticas governamentais, como a atribuição do Blue Card ou do Bilhete de Identidade de Residente e as políticas de migração. Para a académica, o facto dos trabalhadores migrantes poderem ficar indefinidamente em Macau sem nunca lhes ser atribuído o estatuto de residente, retira-lhes a sua cidadania. “Eles não podem beneficiar do seu país de origem mas também não têm benefícios do Governo local”, aponta a investigadora. “São seres humanos, mas não têm cidadania”, defende. Ademais, uma vez terminado o seu contrato de trabalho, os trabalhadores não-residentes são forçados a deixar o território num curto espaço de tempo.

Por um lado, argumenta a investigadora, “eles contribuem bastante para a sociedade”, mas, por outro, “eles foram excluídos”. “No nosso dia-a-dia nós vemos milhares de trabalhadores migrantes em Macau. Eles estão por todo o lado mas é como se fossem invisíveis, ninguém se importa com eles”, critica a professora, explicando que foi este pensamento generalizado que a motivou a escrever o livro agora publicado. “Eu tentei analisar estas experiências e perceber porque é que eles se sentem isolados. Eles são regulados pelas políticas mas tentam reclamar os seus direitos”, defende Shi Wei. “Não é uma resistência óbvia mas é uma prática diária, diariamente eles tentam reclamar a sua existência através da reclamação do espaço urbano”, acrescenta.

“Eles são apenas tratados como números nos documentos oficiais mas eu quero pensar neles enquanto seres humanos. Eu queria persuadi-los a pensar por eles próprios e deixar que a sociedade ouvisse a sua voz”, explica Shi Wei. Porque foi rejeitada pelos patrões e porque queria obter os testemunhos “em primeira mão”, a professora procurou os migrantes onde sabia que eles estariam. “Encontrava-os nos centros urbanos como o Leal Senado ou em parques. As entrevistas eram muitos casuais, eu apresentava-me e perguntava se eles gostariam de falar connosco”, disse a investigadora.

Daí partia para uma entrevista onde abordava questões básicas como o país de onde vêm, o trabalho que têm, o salário que recebem, até perguntas mais complexas como a relação com os patrões, os relacionamentos familiares, como cuidam dos filhos quando estão a trabalhar, as condições laborais ou as motivações para vir para Macau. “Eu queria que as suas vozes fossem ouvidas e, durante este processo, as suas experiências mostraram como eles se identificam com Macau. Esta experiência pode ser vista como uma construção da sua identidade social”, considera Shi Wei. E onde se colocam os trabalhadores migrantes na sociedade de Macau? “A maioria não se vê como parte da sociedade de Macau”, defende.