A mostra inaugural do fotógrafo do balcão número cinco

Luís Miguel Manhão Sou vai expor pela primeira vez a solo o trabalho que desenvolve desde há alguns anos, explorando os contrastes entre prateados e negros da fotografia a preto-e-branco. “Behind the Scene” é o título da exposição individual do artista de Macau, que inaugura na sexta-feira, 29 de Junho, às 18h30.

Cláudia Aranda

No espaço do MMM Workshop & Juju Studio, localizado na Rua da Barra, Luís Miguel Manhão Sou vai mostrar 40 imagens, em pequeno formato, instantâneos, recolhidos aleatoriamente pelas ruas e jardins da cidade, onde nasceu há 34 anos e sempre viveu. A exposição “Behind the Scene” inaugura sexta-feira, 29 de Junho, às 18h30 e vai permanecer aberta ao público até 20 de Julho.

“Comecei com o meu estilo aos 28, 29 anos, costumo tirar fotos a preto-e-branco, porque para mim é um registo mais dramático, o preto-e-branco consegue mostrar mais o dramatismo que há na fotografia”, disse em conversa com o PONTO FINAL.

Luís Miguel Manhão Sou explicou que evita fazer fotografia encenada. “As fotografias que eu tiro são de pessoas que não conheço, a maioria delas não notam sequer que eu fiz uma foto, tento captar naquela imagem o que elas estão a sentir naquele momento”.

A fotografia é apenas um “hobby” para o retratista autodidacta, funcionário de balcão no atendimento geral ao público do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. “Sou aquele que está no balcão cinco, com bigode”, descreveu, rindo-se.

A inspiração vem da fotografia japonesa que o artista conheceu a pesquisar na Internet, onde também aprendeu a trabalhar as altas e baixas luzes. “Sou muito influenciado pelos fotógrafos e estilo japonês, pela maneira como usam o preto-e-branco, com muito contraste”.

A fotografia que ilustra o cartaz da sua primeira exposição individual foi recolhida no jardim de Lou Lim Ieoc. Na imagem sobressai a massa disforme da pedra que cobre a cabeça de alguém, cujo corpo se destaca pelo contraste dos brancos e dos cinzentos das roupas aprumadas. “Estava no jardim, passei e vi um senhor sentado, muito direitinho, bem vestido, e aproveitei a pedra que tapava a cabeça para recolher a imagem”, conta o fotógrafo, explicando que não há nesta sua incursão fotográfica a intenção de fazer uma abordagem “conceptual”. As imagens vivem, sobretudo, da “impressão visual” que atraem a atenção do fotógrafo, depois transmitidas para as imagens impressas em papel.

Sobre o convite que recebeu de um outro artista de Macau, José Dores, para expor na galeria situada na Barra, o fotógrafo referiu que “estava à espera desta oportunidade”. “Queria dar este passo para ver a reacção das pessoas, queria ter o ‘feedback’ do público, quando, ao mesmo tempo, o José, o fundador do Juju Studio, convidou-me”.

Quanto às técnicas de fotografia, Luís Miguel Manhão Sou aprendeu-as “sozinho”. “Saía com os amigos para tirar fotos, não tirei cursos, nem fiz formação. Tenho a câmara fotográfica sempre comigo, quando saio do trabalho começo logo a fazer fotos, mas não fotografo de qualquer maneira, costumo andar pelas ruas de Macau, quando encontro um lugar certo, fico aí a observar, com a máquina na mão, à espera de um momento especial que mereça uma foto. Às vezes, esses momentos aparecem”.