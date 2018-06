Si Ka Lon propõe comissão especializada para mobilidade na função pública

A criação de um departamento ou comissão especialmente para lidar com a mobilidade de funcionários no seio da função pública é o que propõe o deputado Si Ka Lon numa interpelação escrita remetida ao Governo. O legislador aponta que o actual mecanismo é “complicado”, pelo que os funcionários têm que recorrer às suas “relações especiais” se quiserem trabalhar noutro departamento.

Catarina Vila Nova*

O deputado Si Ka Lon questionou o Governo, através de uma interpelação escrita, quanto ao andamento do processo de estabelecimento de um mecanismo de mobilidade dos funcionários da administração pública. O legislador aponta que, actualmente, o sistema de mobilidade das carreiras públicas é “complicado”, pelo que pode limitar a progressão profissional dos funcionários. Assim, Si Ka Lon sugere que seja criado um departamento ou comissão específica para lidar apenas com as mudanças de carreira no seio da função pública.

“O Governo indicou que vai investigar o estabelecer um mecanismo de mobilidade razoável e flexível para os funcionários. Como é o processo actual? Vai considerar estabelecer um departamento específico para tratar o trabalho de mobilidade da carreira horizontal no futuro? Vai considerar estabelecer uma plataforma conjunta para divulgar as informações sobre a mobilidade interna de cada departamento no futuro?”, interrogou Si Ka Lon.

O deputado considera que o estabelecimento de um mecanismo “razoável e flexível” de mobilidade horizontal e vertical “pode estimular a ambição dos funcionários, alargar o desenvolvimento das carreiras e promover eficazmente a distribuição dos recursos humanos”. Si Ka Lon aponta que o Governo já deu por terminado o trabalho de consulta sobre o regime geral de avaliação do desempenho dos funcionários públicos e que o mecanismo de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos vai entrar no processo de alteração legislativa.

No entanto, ressalva o parlamentar, “o Governo ainda não indicou quando é que vai estabelecer ou melhorar o mecanismo, nem quais são as orientações políticas ou o conteúdo concreto e muitos funcionários ficam desapontados com isso”. Si Ka Lon aponta que as mudanças de funcionários entre departamentos públicos são difíceis, uma vez que devem obter primeiro o consentimento de ambas as secções, tendo de contar várias vezes com as suas “relações especiais”. “É difícil avançar com a mobilidade horizontal da carreira com um mecanismo assim tão complicado que limita a carreira profissional dos funcionários”, lamenta.

Para ultrapassar estes obstáculos, o deputado propõe que seja criado um departamento ou comissão específicos para coordenar estes trabalhos de mobilidade na função pública. “Um mecanismo razoável de mobilidade horizontal da carreira deve ser sistemático e coordenado, ou seja, o respectivo trabalho deve ser coordenado por um departamento ou uma comissão específica”, sugere Si Ka Lon. Ademais, o parlamentar propõe que informações como o prazo de candidaturas, condições e procura de pessoal de cada departamento sejam publicadas numa plataforma interna para os funcionários públicos.

*Com Margarida Pun