Reguladores chineses libertam 100 mil milhões de dólares para crédito bancário

Os reguladores chineses libertaram mais 100.000 milhões de dólares para crédito bancário, numa decisão que analistas afirmam que poderá tranquilizar investidores, numa altura em que se prevê uma guerra comercial com Washington.

A redução no domingo do rácio das reservas dos bancos faz parte de uma série de cortes que os economistas previram antes do início das disputas com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Mas os analistas consideram que o anúncio poderá servir para aliviar receios de que um aumento das taxas alfandegárias sobre parte das exportações para os EUA afectará o crescimento da economia chinesa.

O banco central afirmou que o corte, o terceiro este ano, depois das reduções em Janeiro e Abril, visa ajudar as empresas estatais a restruturarem as suas dívidas.

“Contra as tensões, a última redução da China no rácio das reservas, apesar de esperada, serve para contrabalançar sentimentos negativos”, afirmou num relatório Jingyi Pan, da empresa de serviços financeiros IG.

A quantidade de dinheiro que os bancos têm que manter como reservas no banco central será reduzida em 0,5% dos seus depósitos, segundo o comunicado do Banco do Povo Chinês. O mesmo comunicado detalha que 200.000 milhões de yuan destina-se a crédito para pequenos negócios, e o resto para reestruturação de dívida.

Washington anunciou taxas alfandegárias adicionais de 25% sobre uma lista de produtos que, no ano passado, valeram 34 mil milhões de dólares nas exportações chinesas para os EUA, em retaliação contra as alegadas exigências de transferência de tecnologia feitas por Pequim a empresas estrangeiras, em troca de acesso ao mercado chinês.

Pequim prometeu já retaliar, com uma subida das taxas alfandegárias sobre produtos agrícolas norte-americanos.

Trump ameaçou com taxas adicionais que podem cobrir, no total, 450 mil milhões de dólares (386 mil milhões de euros) em produtos chineses, ou 90% das exportações chinesas para o país.