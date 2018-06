Obras na Avenida de Almeida Ribeiro durante 24 horas

O Chefe do Executivo autorizou que as obras de melhoramento do sistema de drenagem parcial na Avenida de Almeida Ribeiro e da construção de um bueiro entre a mesma avenida e a Rua de Guimarães se realizem “consecutivamente por 24h”. A permissão é dada “para permitir a conclusão, o mais rápido possível, das aludidas obras, e para evitar transtornos no trânsito na Avenida de Almeida Ribeiro por um longo período de tempo em resultado da tomada de medidas provisórias de condicionamento do tráfego”, indica um despacho publicado em Boletim Oficial. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) é o organismo responsável pela execução dos trabalhos, que decorrerão o dia inteiro nos domingos a partir de 30 de Junho até 31 de Agosto, e entre as 20 e as 8 horas do dia seguinte nos restantes dias da semana a partir de 30 de Junho até 31 de Agosto.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...