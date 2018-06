Licença de agência de emprego apenas para residentes e empresas locais, propõem deputados

Apenas os residentes de Macau ou as empresas sediadas na RAEM vão poder ter uma licença de agência de emprego. É isto que propõem os deputados da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, sugestão esta que o Governo vai estudar. De acordo com a proposta de lei, as agências de emprego não vão poder ficar localizadas em edifícios destinados a fins residenciais, industriais, hotelaria, nem em locais onde estão já instaladas outras agências de emprego.

Catarina Vila Nova

Os deputados da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) propuseram ao Governo que apenas os residentes da RAEM ou as empresas registadas em Macau possam obter uma licença de agência de emprego. Segundo explicou Vong Hin Fai, presidente do grupo de trabalho, o Governo “prestou atenção e vai estudar a preocupação [da comissão]”. No âmbito da proposta de lei que regula a actividade das agências de emprego, estes estabelecimentos não podem ficar localizados em edifícios destinados a fins residenciais, industriais, hotelaria, instalações públicas ou estacionamento de viaturas motorizadas, nem em locais onde estão já instaladas outras agências de emprego.

Segundo revelou ontem Vong Hin Fai, actualmente existem três agências de emprego que estão localizadas em locais que não estão conforme a Lei da Actividade de Agência de Emprego, em discussão na especialidade. Uma está instalada num edifício industrial e as outras duas em hotéis, sendo que uma pediu já o cancelamento da licença com efeito a partir do próximo dia 1 de Julho. “Sobre a segunda, [o Governo] respondeu que vai mudar para outro estabelecimento que está conforme com o disposto na proposta de lei”, afirmou o deputado.

De acordo com Vong Hin Fai, o Governo justificou a interdição de instalação destes estabelecimentos em edifícios industriais “com o interesse público das agências de emprego”. “Tem a ver com a entrada e saída dos entrevistados, isto também depende da segurança das pessoas. O Governo vai ponderar a segurança dos utentes porque esta fracção não deve trazer inconvenientes para outras pessoas”, explicou o deputado. Para além destas limitações, os estabelecimentos das agências de emprego poderão apenas prestar um único serviço.

No âmbito da proposta de lei, o “requerente tem de possuir a capacidade técnica e organizativa, independentemente de ser pessoa singular ou colectiva”, explicou Vong Hin Fai. Quer isto dizer que o detentor da licença deve ser orientador no serviço de emprego para prestar serviços relacionados com a actividade de agências de emprego. De modo a atribuir uma maior flexibilidade ao sistema, os deputados propuseram que a empresa contrate um orientador, ao invés do detentor da licença desempenhar ele próprio esta função. “O Governo disse que vai ponderar esta sugestão”, disse o presidente da 3ª comissão. Para que as agências de emprego se adaptem às novas disposições legais, os deputados sugeriram também um período de 180 dias após a entrada em vigor da nova lei.