Leong Sun Iok defende princípio poluidor-pagador aplicado a grandes empresas e hotéis

É responsabilidade do Governo promover as indústrias relacionadas com a protecção ambiental, melhorar a consciência da população sobre a poluição e prevenir que os resíduos urbanos diários se tornem um dia uma “sobrecarga”, defende Leong Sun Iok. O deputado pede soluções a longo prazo para o “problema” do desperdício alimentar.

A classificação de Macau como Cidade Criativa da UNESCO na área da Gastronomia traz benefícios ao desenvolvimento da indústria da restauração, mas acarreta um “grande desafio” que tem de ser ultrapassado pelo Governo: o aumento dos resíduos de cozinha numa cidade onde a quantidade de lixo ‘per capita’ (2,11kg) produzido em 2016 ultrapassou cidades como Pequim, Xangai e Hong Kong. Afirma-o o deputado Leong Sun Iok, pedindo explicações ao Executivo sobre a forma como as grandes empresas e o sector hoteleiro vão tratar dos resíduos domésticos que produzem.

Numa interpelação escrita, Leong Sun Iok fala no alcance gradual do princípio poluidor-pagador aplicado às grandes empresas e num modelo de múltiplas abordagens para a melhoria das medidas já existentes. A construção da Central Kitchen Waste Treatment Facility anunciada pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) para daqui a dois anos não é suficiente – vai apenas conseguir digerir uma parte da quantia total.

“Actualmente, a maior parte do desperdício alimentar precisa de ser transportada com outros resíduos sólidos para a central de incineração para tratamento, o que é uma grande pressão. Que medidas o Governo tem para implementar a classificação e reciclagem de lixo e para melhorar a eficiência do tratamento de desperdício alimentar?”, questionou Leong Sun Iok.

O deputado considera que uma das respostas possíveis ao “problema” do desperdício alimentar é a cooperação regional. Seriam “soluções a longo prazo”, afirma no documento, esperando que o Governo divulgue o progresso neste âmbito.

A solução passaria também por intensificar as campanhas publicitárias e a educação, fortalecer a promoção da redução de desperdício alimentar junto das famílias, restaurantes e empresas de jogo, promover a classificação e tratamento de resíduos de cozinha e outros resíduos, iniciar a reciclagem e programas de reutilização, e melhorar a eficiência de conversão de resíduos de cozinha em fertilizantes para “transformar o lixo em tesouro”.

Segundo Leong Sun Iok, em Macau mais de 40% dos resíduos sólidos urbanos é matéria orgânica – na qual se inclui o lixo doméstico. “A principal razão, para além dos hábitos de uso e pouca consciência sobre protecção ambiental dos residentes, é que Macau recebe dezenas de milhões de turistas anualmente e tem mais de 2.000 restaurantes a produzirem lixo doméstico”, escreve o deputado.

O também vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) defende ainda medidas de apoio às pequenas e médias empresas na recolha e processamento de resíduos alimentares.