IACM devolve 650 formulários de adopção à Anima

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) vai devolver à Anima os 650 formulários de adopção remetidos ao organismo pela Sociedade Protectora dos Animais de Macau. De acordo com a Rádio Macau, José Tavares, presidente do conselho de administração do IACM, alegou que os galgos são propriedade da Companhia Yat Yuen. “Eles remeteram-nos 650 pedidos de adopção. E hoje [ontem] escrevi uma carta, dizendo que vamos restituir os 650 pedidos. Deverão ser eles a pedir directamente à Companhia de Corridas de Galgos, e não a nós, porque os galgos não nos pertencem. Devolvi novamente para a Anima, para o Albano Martins”, afirmou Tavares, citado pela mesma emissora. Albano Martins, presidente da Anima, respondeu, de acordo com a Rádio Macau, que vai hoje decidir o que fazer com os pedidos de adopção. “Temos duas opções: ou vamos lá com a imprensa para testemunharem ou enviamos por correio com a imprensa como testemunha”, adiantou.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...