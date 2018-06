Governo actualiza taxa anual de licença de terrenos

A taxa anual devida pela ocupação por licença de terrenos foi ontem actualizada e os proprietários vão passar a ter de efectuar o pagamento no prazo de 20 dias a partir da data de recepção da notificação da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). A actualização foi ontem publicada em Boletim Oficial, num despacho do Chefe do Executivo.

De acordo com a nova tabela, o preço das instalações com finalidade comercial por metro quadrado é o mais alto: 1.600 patacas. Segue-se a exploração de serviços públicos – como posto de transformação, estação de bombagem de água, estação base de receptor/emissor de telecomunicações, sala de máquinas de comutação telefónica – que tem agora uma taxa de 600 patacas por metro quadrado.

Quanto às instalações utilizadas para fins industriais – como o armazenamento de materiais de construção civil, depósito de equipamentos para construção civil, oficina de construção ou armazenamento de gás para fins medicinais – passam a custar 360 patacas por metro quadrado; as áreas verdes de 350 patacas por metro quadrado; e as instalações destinadas à habitação passam a ter o valor de 45 patacas por metro quadrado.

Um segundo despacho, também assinado por Fernando Chui Sai On, refere-se ao valor da taxa anual devida pela concessão de uso privativo de terrenos do domínio público. Neste caso, o pagamento da taxa deve ser feito no prazo de 15 dias a contar da data de recepção pelo concessionário da notificação da Direcção dos Serviços de Finanças.

A taxa é calculada tendo em conta a finalidade de uso e localização do terreno. Em Macau e na Taipa, os valores variam entre as 270 e as 1540 patacas por metro quadrado; em Coloane, oscilam entre as 270 e as 650 patacas por metro quadrado. Quanto às áreas livres, o valor da taxa anual em Macau, Taipa e Coloane é de 220 patacas por metro quadrado.